Türklerin yurt dışı gayrimenkul talebi artarken yabancı ilgisini yitirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ağustos 2025 ödemeler dengesi raporuna göre, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Yabancı ilgisi azaldı, Türkler dış pazarlara yöneldi

Verilere göre, Türk yatırımcılar Ağustos ayında toplam 288 milyon dolar tutarında yurt dışı gayrimenkul satın aldı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye’de yaptığı gayrimenkul alımları 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece Türklerin yurt dışı alımları, yabancıların Türkiye’deki yatırımlarını 86 milyon dolar farkla geride bıraktı.

Küresel yatırım eğilimleri de etkili

Ekonomi çevreleri, bu tabloyu sadece Türkiye’ye özgü bir durum olarak değil, küresel gayrimenkul yatırım eğilimlerindeki değişim olarak da yorumluyor.

Orta Doğu merkezli yatırımcıların Avrupa’ya, Türk yatırımcıların ise İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi pazarlara yöneldiği belirtiliyor.