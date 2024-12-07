TÜRKONFED Başkanı: Enflasyonda kalıcı düşüş üretimin artırılmasıyla sağlanabilir

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN / DİYARBAKIR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Diyarbakır’da düzenlenen 20. Yıl Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, KOBİ’lerin finansman ihtiyacının her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye’de öngörülebilir bir yönetima her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirten Sönmez, "Finansmana erişim hem zor hem pahalı. Bu sorunlar para politikaları ile zamanla aşılır. Ancak bizim daha öngörülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Çünkü piyasa ekonomisinin temelinde sağlam bir hukuk düzeni ve iyi işleyen bir adalet mekanizması yatar. Adaletin ve hukukun olmadığı bir ortamda, ekonomide kalıcı bir iyileşme ve kalkınma da mümkün değil” dedi.

Enflasyonda kalıcı düşüş üretimi artırmakla mümkün

20 yıl boyunca sürdürülebilir kalkınmadan eğitime uzanan birçok alanda 100’ün üzerinde çalışmaya imza atarak ülkenin menfaatlerini korumak için çalıştıklarını söyleyen Sönmez, ihracatçı sektörler konusunda değerlendirme bulundu: "TL’deki değerlenme nedeniyle ihracatta rekabetçilik sorunu yaşıyor. Üretimde yaşanan zorluklar çalışanları da olumsuz etkiliyor. İş kayıpları artarken devam eden hayat pahalılığı yaşam koşullarını güçleştiriyor. Nüfusun en yüksek gelirli yüzde 20’lik bölümü toplam gelirin neredeyse yarısını alırken en yoksul yüzde 20’lik bölümü ise sadece yüzde 6’sını alabiliyor" dedi.

Enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç olduğunu fakat bu sürecin çok fazla uzamasının toplumda büyük stres ve endişe yarattığını söyleyen Sönmez, enflasyonda kalıcı düşüşün tüketimin baskılanması ile değil, üretimin artması ile sağlanacağını belirtti ve ekledi: "Bunun için reel sektörün ve KOBİ’lerin finansmana erişim sorununun hafifletilmesi ve böylece yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının zorlanmadan karşılanabilmesi gerekiyor” dedi.

Adalet ve hukuk yoksa ekonomide kalıcı iyileşme de yok

İş dünyasının 2025 yılı için önünü görmekte zorlandığını söyleyen Sönmez ekonomide kalıcı bir iyileşmenin olabilmesi için olmazsa olmazları sıraladı: "Adaletin ve hukukun olmadığı bir ortamda, ekonomide kalıcı bir iyileşme ve kalkınma mümkün değil. Türkiye için kalkınmanın yolu da demokrasiye olan güvenin pekiştirilmesinden geçer. Öngörülebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirdiğimizde enflasyonun hızla düştüğünü, büyümenin canlandığını, yatırımların ve istihdamın arttığını göreceğiz. Makroekonomik istikrarsızlığı geride bırakıp sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına gireceğiz” diye konuştu.

Kişi başı gelirini 15 bin doların üzerine çıkartmış bir Türkiye’nin aslında hiç de hayal olmadığını söyleyen Sönmez, 10 sene önce bu hayale çok yaklaşıldığını belirtip, "Lakin Türkiye enteresan bir ülke. 20 saatte ülke gündemi tamamen değişiyor ama 20 yılda değişen bir şey olmuyor" açıklamasında bulundu.