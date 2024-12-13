TÜRKONFED Başkanı: İş dünyasının öncelikli gündemi yüksek enflasyon ve finansmana erişim

Savaşlardan enerji güvenliği ve iklim olaylarına kadar uzanan küresel unsurlardan Türkiye'nin de etkilendiğini dile getiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dünyada yaşanan krizlerin belli şartlar oluştuğunda fırsata çevrilebileceğini belirtti.

"İş dünyasının öncelikli gündemini yüksek enflasyon, istihdam kayıpları, finansmana erişim zorluğu ve borç yükü oluşturuyor. Bankaların kredi verme iştahı azalırken alternatif finansman kaynaklarına erişim de sınırlı. Bundan dolayı 2024 yılı, KOBİ’ler açısından ayakta kalma çabalarıyla geçti" diyen Sönmez, iş dünyasının 2025 yılında toparlanma beklediğini belirtti ve ekledi:

"Hiç kuşkusuz 2025'te belirsizliklerin azalması, öngörülebilirliğin daha da artması gerekiyor. En somut beklentiler ise enflasyonun düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması konusunda daha somut adımların atılması. Bu kapsamda düşük faizli kredi imkanlarının artırılması ve KOBİ’lere yönelik destek paketlerinin uygulanmasına dair beklenti bulunuyor. Enflasyon düştükçe, finansal piyasalar düzene girdikçe, makroekonomik istikrar sağlandıkça tüketici güveni de yerine gelmeye başlayacak. Üretim kıpırdanacak ve bu durum istihdama da katkı sağlayacak."

Savaşlar tedarik zincirlerinde değişime yol açıyor

Değişen küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin önemli fırsatlar elde edebileceğini ifade eden Sönmez, "Özellikle savaşlar nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan değişim, yeni yatırımları çekme kapasitemizi artırıyor... Değişen dünya konjonktüründe ortaya çıkan yeni yatırım imkanlarını değerlendirmeye yönelik stratejik bir planlama da yapılmalı" dedi.

Stratejik sektörlere uzun vadeli, uygun destek

Türkiye’nin toplam faktör verimliliğini artırmak için yeni nesil sanayi politikası yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Sönmez, yüksek teknoloji üretimi ve katma değerli ihracatla uğraşan stratejik sektörlere uzun vadeli ve uygun destek sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda açıklanması beklenen yeni teşvik modeline de değinen Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizdeki girişimlerin neredeyse üçte biri İstanbul’da. Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde ise girişim sayısı 10 binin bile altına düşüyor. İyi tasarlanmış bir teşvik sistemi ile girişimler ülke geneline yayılabilir. Teşvik sistemi yeniden kurgulanırken de elimizden gelen desteği vermeye hazırız."