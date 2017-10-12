TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: Ekonomideki duraklamanın bitmesi moral oldu

12 Ekim 2017

İlk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde büyümenin, 2016'daki duraklamanın bittiğinin göstergeleri olduğunu belirten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, yıl sonuna kadar büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sürdürülebilir büyüme için yapısal ve ekonomik reformların uygulanmasının şart olduğuna dikkat çeken Kadooğlu, 2016'da ekonomide beliren yavaşlama tehlikesinden uzaklaşıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu büyüme rakamları 2016'daki duraklamanın bittiğinin göstergeleri. İlk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerindeki büyüme. Bu ekonomi dünyası ve reel sektör için çok ciddi bir moral ve motivasyon oldu. Üçüncü çeyrek ve yıl sonuna kadarki ortalama büyümemizi de yüzde 5,5 ve 6 arasında bekliyoruz. Büyümenin yanında sanayileşmenin ve üretimin büyümesi biraz düşük kalmış durumda. Bunlar daha ön planlara çıkacak şekilde getirildiği zaman çok daha istikrarlı bir yapı olacak."

Gelecek dönemde yüzde 6 büyüme beklentisi var

Bölgede yaşanan olaylar olmasaydı büyümenin yüzde 6,5'lara gelebileceğini öngördüklerini dile getiren Kadooğlu, "2016 çok sıkıntılı geçmişti. O yıl bekleyen siparişler 2017 yılına aktarıldı. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye girmesi KOBİ'ler için bir can simidi oldu. Onun için bu büyümeyi bekliyorduk. Önümüzdeki dönemlerde de yüzde 6'ya varan bir büyümenin söz konusu olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu büyümenin istikrarlı devam edebilmesi için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Kadooğlu, "Son dönemde gelen veriler, pozitif bir dönemin başladığını gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ilk 2 çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir performans sergilemesi, üçüncü çeyrekte de aynı ivmenin devam edeceğinin işaretlerini almamız, iş dünyasında moral ve motivasyon yaratıyor." dedi.

Kaynak: AA