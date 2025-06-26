TÜRKONFED Başkanı Sönmez: KOBİ’ler büyümeye değil, ayakta kalmaya çalışıyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Dünya KOBİ Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, işletmelerin büyümeye değil, günlük nakit akışlarını sürdürmeye odaklandığını belirterek beş maddelik çözüm önerisi sundu.

Türkiye’deki girişimlerin yüzde 99,7’sini oluşturan ve istihdamın yüzde 70’ini sağlayan KOBİ’lerin, yaşanan çoklu kriz ortamı nedeniyle günlük nakit akışlarını bile yönetmekte zorlandığını belirten Sönmez, bu işletmelerin artık büyümeyi değil, hayatta kalmayı hedeflediğini ifade etti.

Sönmez, TÜRKONFED’in yaptığı saha analizleri ve anketlere dayanarak KOBİ’lerin finansal sıkışmışlığını şu üç başlık altında özetledi:

* Yüksek faiz oranları ve kredi maliyetleri: Kredilere erişim teknik olarak mümkün olsa da yüksek maliyet nedeniyle işletmeler bu imkanları kullanamıyor.

* Yüksek teminat talepleri: Bankaların sabit varlık dışındaki taşınır, fatura geliri, sipariş sözleşmesi gibi unsurları teminat olarak kabul etmemesi, özellikle girişimcilerin sistem dışında kalmasına yol açıyor.

*Yapısal eksiklikler: Kayıt dışılık, yetersiz finansal okuryazarlık ve şeffaf bilanço hazırlayamama gibi unsurlar, KOBİ’lerin kredi değerliliğini olumsuz etkiliyor.

TÜRKONFED’ten beş maddelik çözüm önerisi

Süleyman Sönmez, KOBİ’lerin finansal sistemle daha sağlıklı entegrasyonu için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirterek beş maddelik çözüm önerisi sundu:

* Kredi mekanizmalarının çeşitlendirilmesi (fintek, mikrofinans, risk sermayesi gibi modellerin yaygınlaştırılması)

* Teminat yapısının esnetilmesi (geleceğe dönük nakit akışlarının teminat olarak kabulü)

* Finansal okuryazarlığın artırılması ve kurumsallaşma desteği

* Makroekonomik öngörülebilirliğin sağlanması

* Bölgesel farklılıkları gözeten kapsayıcı finansal programlar

"KOBİ’ler için nefes aldıran paketler yeterli değil"

Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan KGF destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, bu tür kısa vadeli desteklerin yapısal sorunları çözmekte yetersiz kalabileceğini ifade etti. Sönmez, "Gerçekçi bir KOBİ stratejisine, etkin uygulama araçlarına ve güçlü bir finansal altyapıya ihtiyaç var” dedi.