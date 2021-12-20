TÜRKONFED Başkanı Turan: İş dünyası halen 2022 bütçesi yapamıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yılın bitmesine az kalmasına rağmen iş dünyasının önümüzdeki yıl için bütçe yapmakta zorlandığını söyledi.

Bloomberg HT’de Fokus programına konuk olan Turan, “Kur yükselişi hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiriyor. Hammadde fiyat artışları ve arz sıkıntısı da söz konusu. Yıl sonuna geldik ama iş dünyası halen 2022 bütçesi yapamıyor. Faiz-kur- enflasyon sarmalına takılı kaldığımız süre boyunca bu öyle devam edecek. Bu olanları, üretim ve yatırımda iştahsızlığın başlangıcı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Kasım ayının son günlerinde TÜRKONFED'den yapılan bir açıklamada ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Açıklamada, kur istikrarı, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yapılmıştı.