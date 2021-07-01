TÜRKONFED: Elektrik ve doğalgaz zamları makineleri durma noktasına getirir

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 1 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı.

Pandeminin etkisi ve yüksek faiz-enflasyon-kur sarmalı nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan işletmelerin, enerji maliyetlerine yapılan zamlarla birlikte makinelerini döndürmekte zorlanacağının belirtildiği açıklamada, bu durumun Türkiye’nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağına dikkat çekildi.

Zamların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunulan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: Pandeminin yıpratıcı etkisi, yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı, dünya genelinde artan emtia fiyatları, küresel lojistik sorunlar başta olmak üzere uzun süredir yaşadığı sayısız zorluğa rağmen üretmeye, ülkesine, ekonomiye değer katmaya gayret eden Türk iş dünyası, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan astronomik zammı kaygı ve üzüntüyle karşılamıştır.

İşletmelerimizin ayakta kalabilmek için can suyuna ihtiyaç duyduğu, kısa vadeli değil sürdürülebilir desteklerin beklendiği bu süreçte yapılan zamlar, sanayicilerimizin ve KOBİ’lerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde artıracaktır. Bu durum da üretim ve yatırım iştahının kapanacağı, ihracat kaybının yaşanacağı, küresel rekabet gücümüzün azalacağı, cari açık ve enflasyonun olumsuz etkileneceği bir sürecin başlangıcı olacaktır.

Tüm zorluklara rağmen işleyen makineleri, tüten sanayi bacalarını durma noktasına getirebilecek, büyük umutlarla sezona başlayan turizm sektörünü derinden etkileyecek bu zam kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda yalnızca sanayi ve işletmelerimiz değil, konut abone grubuna yapılan zamların da ele alınması, iş gücüne katılım oranının son verilere göre yüzde 51,3 seviyesinde olduğu günümüzde, toplumumuzun refahı açısından son derece önemlidir. TÜRKONFED olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”