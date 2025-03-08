TÜRKONFED İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık: Kalkınmanın temelini iş dünyasındaki eşitllik oluşturur

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKON FED) bünyesinde, iş dünyasının ve toplumsal kalkınmanın her alanında kadınların etkin rol almasını teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK), 55 kadın derneği ile Türkiye'nin en büyük örgütlü kadın gücünü oluşturuyor. Etkin kadın hedefi TÜRKONFED İDK, eğitim, mentörlük, kadın raporları, uluslararası kadın zirveleri gibi pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Kadınların iş dünyasında daha etkin bir rol üstlenmesi sadece bireysel değil, toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıyor. Kadınların işgücüne daha aktif katılımı, ülkelerin ekonomik kalkınma hızını ve rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Ancak maalesef bu konuda iyi bir konumda değiliz. Ülkemizde kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından, girişimci kadınların oranı ise erkeklerin beşte birinden daha düşük seviyede. Gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan illerimizde kadınların istihdamı ve işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının üzerindeyken doğu illerimizde bu oranın giderek düştüğünü görüyoruz. İş dünyasında ve bölgeler arasında eşitlik sağlanmadan, sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmak mümkün değil.

Kadınların ekonomik sistemde daha görünür hale gelmesine katkı sunmayı hedefleyen TÜRKONFED İDK, girişimci kadın ları desteklemeye ve istihdamda kadın oranını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu proje lerin başında da TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçleri ne daha hızlı ayak uydurmaları na destek olmak amacıyla 2021 yılında hayata geçirilen Girişim de Kadın Gücü Projesi geliyor. Projenin ilk fazında 5 bin 43 girişimci ve girişimci adayı kadına erişilirken onlarca kadına mentorluk desteği, teminatsız ve sıfır faizli kredi, iş geliştirme desteği sağlandı. 2024-2026 yıllarını kapsayan ikinci fazda ise yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. Mentörlük, iş geliştirme gibi destekler bu dönemde de devam ediyor.

Kadınların istihdam da kalmasına yönelik projelerden biri de Süt Saatim Projesi. Buna göre TÜRKONFED üyeleri üzerinden iş yerlerinde süt sağma odası ve imkanlarının yaygınlaştırılması ile birlikte çalışan annelerin iş hayatındaki yerlerini koruyarak üretken kalmaları teşvik ediliyor. Deprem felaketinden etkilenen girişimci kadınlar için başlatılan Vefa Turizmi İnisiyatifi ise depremden etkilenen 11 ilde ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla yürütülüyor. Bu proje doğrultusunda, girişimci kadın ların yeniden güçlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Kadınların karar alma mekanizmasındaki rolü önemli

Kadınların karar alma meka nizmalarındaki rolünün güçlenmesi için faaliyet gösteren komisyon, 2026 yılında düzenleyeceği Uluslararası Kadın Zirvesi ile küresel çapta bu konudaki iş birliklerini artırmayı hedefliyor. TÜRKONFED İDK bu yıl içinde ise İş Dünyasında Kadın Raporlarının dördüncüsünü yayımlayacak. Eşit işe eşit ücret verilmemesi ekonomik bağımsızlığı zorlaştırıyor TÜRKONFED İDK nın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri de eşit işe eşit ücret politikaları oluşturuyor. Eşit işe eşit ücret verilmemesi, temel olarak bir eşitlik ve adalet sorunu olmakla birlikte kadınların ekonomik bağımsızlığa ulaşmasını da zorlaştırıyor. İş dünyasında fırsat eşitliği için şirketlerin ve kamunun somut adımlar atması, toplumsal farkındalığın sağlanması gerekiyor.