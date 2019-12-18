TÜRKONFED YKB Orhan Turan: Ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak 2020 iyi bir yıl olur

18 Aralık 2019

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2019-2020 yıllarının ekonomi görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, geçen yılın ikinci yarısında yaşanan kur şoku dalgası ile finansal ve reel sektörde yaşanan dalgalanmaların, ekonominin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi. Turan, yatırım ve tüketim harcamalarında ciddi daralmalar yaşandığı bu dönemde, KOBİ’lerin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ekonomide üst üste 3 çeyrek küçülerek, 20 yıllık tarihinde 4’üncü kez resesyondan çıkışın, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yüzde 0.9’luk büyüme ile sağlandığını aktaran Turan, “Büyümenin 2019 yılında yüzde 0.5 civarında gelmesi için son çeyrekte yüzde 3-4 bandında bir performansı yakalayacağımızı düşünüyoruz. 2020 yılı, 2019 yılına göre, ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak, nispeten daha olumlu bir yıl olacak. Ekonomimizin pozitif bir ivme yakalaması, kırılganlıklarımızın kaybolduğu anlamına gelmiyor elbette. Bu paralelde iyimser bir tahminle 2020 yılında yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“MB’nin faiz indirimleri, enflasyonu düşürdü”

Dolar tarafında gelişmekte olan ülkelerin izlediği genişlemeci para politikalarının, Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir dönemi işaret ettiğini dile getiren Turan, “İçeride ve dışarıda belirsizlik yaratacak olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde kurun sakinliğini korumasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın art arda yaptığı faiz indirimlerinin, dünyanın parasal genişleme dönemine girdiği bir süreçte enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemesine neden olduğunu dile getiren Turan, “2019 yılını enflasyonda, YEP’te hedeflenen yüzde 11-12 bandında kapatacağımız anlaşılıyor. Reel sektörü canlandırmak ve yatırım iştahını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimleri, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağladı ve tahsilatlarda pozitif bir hava yarattı. Ancak bu etkinin sürdürülebilir olması için 2020’de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını sağlayacak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi artıracaktır” dedi.

2019 yılında ekonominin yumuşak karnı olarak tabir ettikleri cari açık sorununun, cari fazlaya dönüştüğüne tanıklık edildiğini anımsatan Turan, “İşsizlik Türkiye’de en önemli sorunlardan biri. Bankacılık sektörünün kredi iştahında artış gözlense de özel sektörün yatırım harcamalarında istenen düzeyde değiliz. Özel sektörün yatırım iştahını artırmamız şart” diye konuştu.