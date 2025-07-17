TÜRKONFED: Zorunlu eğitimi kısaltmak, uzun vadeli kalkınma hedefleriyle çelişiyor

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), dört yıllık zorunlu lise eğitiminin kısaltılmasına yönelik gündeme gelen tartışmalarla ilgili "Zorunlu eğitimden vazgeçmek, uzun vadeli kalkınmadan vazgeçmektir" başlıklı basın açıklaması yayımladı.

Türkiye genelinde 100 bini aşkın şirketi temsil eden TÜRKONFED, zorunlu lise eğitiminin iş gücü ihtiyacına bağlı olarak kısaltılması yönündeki talepleri ve bu konudaki tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek bu yaklaşımın Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedefleriyle çeliştiğini söyledi.

Konfederasyon, eğitimin süresini kısaltmak yerine niteliğini ve kapsayıcılığını artıracak reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Türkiye'deki nitelikli iş gücü ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekilerek, yalnızca mesleki yeterlilik değil, aynı zamanda iletişim, adaptasyon ve problem çözme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İş dünyasının da bu çerçevede teknik yetkinliğin yanında sosyal değerlere duyarlı, güncel bilgiye sahip ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş çalışanları önceliklendirdiği belirtildi.

Bu profili yetiştirecek güçlü ve kapsayıcı bir eğitim sisteminin ise Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

'Eğitim, eşitliği destekleyen temel bir araçtır'

TÜRKONFED açıklamasında, eğitimin yalnızca iş hayatına hazırlık süreci değil, aynı zamanda bireylerin sosyal hareketliliği mümkün kılan, yaşam fırsatlarını artıran ve eşitliği destekleyen temel bir araç olduğunu vurguladı. Bu nedenle eğitimin süresi ve niteliği birlikte değerlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

Özellikle imkanları sınırlı kesimlerden gelen çocukların hayata eşit koşullarda katılabilmesi için nitelikli ve uzun soluklu bir eğitimin şart olduğu kaydedildi. Zorunlu eğitimi kısaltmanın bu eşitlik zeminini zayıflatacağı belirtildi.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik önerilerin kısa vadeli iş gücü ihtiyacına dayandığı ifade edilen açıklamada, "Ancak unutulmamalıdır ki kısaltılacak her eğitim yılı, uzun vadede ülkemizin katma değerli üretiminden, inovasyon kapasitesinden, toplumsal refahından kayıp anlamına gelir ve nihayetinde nitelikli insan kaynağı yapımızı zayıflatır" denildi.

Eğitim reformu ihtiyacına değinildi

Açıklamada, Türkiye’nin nüfus artış hızındaki düşüşe de dikkat çekilerek, demografik fırsat penceresinin daraldığı ve bu durumun iyi eğitilmiş iş gücünün önemini daha da artırdığı ifade edildi. Eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan reformun, sürenin kısaltılması değil; içeriğin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi olduğu belirtildi.

TÜRKONFED, müfredatın beceri temelli hale getirilmesi, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi ve mesleki eğitimin niteliğinin artırılması gerektiğini söyleyerek böylece hem bireysel gelişimin hem de ekonomik verimliliğin destekleneceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı’ndan randevu talebi

TÜRKONFED açıklamasının sonunda, zorunlu ve mesleki eğitimden vazgeçilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Konfederasyon, konuyla ilgili görüş ve önerilerini paylaşmak üzere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den resmi randevu talebinde bulunduklarını da kaydetti.

Ne olmuştu?

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’deki 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin değiştirilmesini ve genç işsizliğiyle mücadelede zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasını önermişti.

Özdemir, "Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok" demişti.

Özdemir, “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, gençlerimiz pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” ifadelerine yer vermişti.