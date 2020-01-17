TÜRKONFED’den KOBİ’ler için 10 adımlık hareket planı

17 Ocak 2020

Osman KILIÇ

TÜRKONFED’in KOBİ’lerin Türkiye ve Avrupa Birliği arasında devam eden Gümrük Birliği Anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla başlattığı “KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği” projesinin kapanış toplantısında 10 maddelik bir hareket planı ortaya konuldu.

10 maddelik hareket planı ise şöyle sıralandı; “KOBİ Başlığı, Uyuşmazlıkların Giderilmesine Yönelik Etkin Mekanizmaların Oluşturulması, Sürekli Ticaret ve Yatırım Gözetimi, Gümrük Birliği’nin Uygulanması, Hizmet ve Tarım Sektörlerinin Dahil Edilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırım, Vize Serbestisi, Kamu Alımlarının Dahil Edilmesi, KOBİ’ler için Tek Durak Noktası, İklim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma yer aldı.

“Gümrük Birliği, AB’ye de fayda sağlayacaktır”

Toplantının konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, “AB ile entegrasyon sürecinin yapı taşlarından olan Gümrük Birliği’nin modernizasyon yoluyla derinleştirilmesi ve güncellenmesinin kısa vadeli jeopolitik ve siyasi gündemin bir parçası olarak değil, iki tarafın uzun vadede stratejik bir hedefi olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Avcı, Abinin etkisi güncellenmiş bir Gümrük Birliği Anlaşması aracılığıyla genişlemesinin, uluslararası ticaretteki zorlu dönemde AB’ye de döngüsel ekonomi oluşturma ve iklim nötr olma hedefleri yolunda önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi.