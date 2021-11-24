Türksat 5B uydusu aralık sonunda fırlatılacak

Üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunun aralık sonunda fırlatılması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzayda söz sahibi olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

42 derece doğu yörüngesinde uyduların yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak üzere Türksat 5B uydularının sözleşmesini Airbus D&S firması ile imzaladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Nakliye hazırlıklarının kasım ayı içinde tamamlanması ve fırlatmak üzere fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Mevcut proje takvimine göre 2021 yılı Aralık ayının sonunda Türksat 5B uydusunun Space X firmasının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor." bilgisini paylaştı.

Uydu veri iletişim kapasitesini 15 kat artıracak

Türksat 5B uydusunun özelliklerine de değinen Karaismailoğlu, faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B'nin Sabit Uydu Servis FSS sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu (High ThroughputSatellite-HTS) kategorisinde yer aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, uydunun Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti: "Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Band faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Band kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak."

Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine de ulaşılabileceğine ve internet altyapısı kurulabileceğine de dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması temin edilecek." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'ya ilişkin hazırlıklar sürüyor

Türksat 6A uydu çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Mühendislik modeli entegrasyonu USET merkezinde 2021'in nisan ayında tamamlanan 6A'nın, uydu sistem seviyesi çevresel test faaliyetlerine başlandı. Bu faaliyetler kapsamında Isıl Denge Testi, Akustik Titreşim, Sinüs Titreşim Testleri, Kütle Merkezi Ölçümleri, Statik Yük Testleri icra edilmekte ve Uçuş Modeli entegrasyon faaliyetleri ise USET merkezinde eş zamanlı yürütülmektedir. Proje kapsamında en önemli kazanımlarımız arasında yer alan ve yerli olarak geliştirilen 29 adet ekipmanın yeterlilik ve mühendislik modellerine ait üretim ve testleri tamamlandı. Uçuş modelinde kullanılacak ekipmanların ise üretim ve test süreçleri devam ediyor."