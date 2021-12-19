Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden saat 06.58'de gerçekleşti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılan Türksat 5B uydusu, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5B2nin Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artırması bekleniyor. Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.

Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda “yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar” da uzaya gönderildi.

İletişim kapasitesi 15 katına çıkacak

Fırlatma öncesi açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu uydu ile Türkiye’nin iletişim kapasitesinin 15 katına çıkacağını söyledi. Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı Türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'ya ilişkin de son gelişmeleri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "6A'nın uzayda yerini alacağı günler çok yakın. Artık test aşamasına geçtik. 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Hindistan'ı içine alan doğu kapsama alanı ile uydu kapsama alanımız çok daha da genişleyecek" diye konuştu.