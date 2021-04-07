Türksat 5B, yılın son çeyreğinde fırlatılacak

Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin artık uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini belirtti.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak.Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak. Uydumuz, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemiyle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süreyle bu görevini yerine getirecek."

"Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak"

Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır." diye konuştu.

Türksat 5B'nin, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacağını dile getiren Karaismailoğlu, bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağını belirtti. Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerinin kapsama alanında yer alacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini anlattı.

Karaismailoğlu, söz konusu uydunun mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı devam ettiğini bildirdi. Bu yıl uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesinin öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.