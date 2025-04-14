Türkşeker 1685 daimi işçi alımı yapacak: Başvurular 14-18 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2025 yılı kapsamında farklı illerde görevlendirilmek üzere 1685 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Alıma ilişkin ilan 14 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılabilecek.

Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı, başvuru şartları, alım yapılacak kadro ve illerle ilgili detaylar kurumun resmi kaynaklarında adayların erişimine açıldı.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, İŞKUR’un il müdürlüklerinden şahsen ya da iskur.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Alım süreci, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar” Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek.

Türkşeker hangi birimlere işçi alacak?

İşe alınacak personel;

* Şeker Fabrikaları

* Makine Fabrikaları

* Afyon İmalat Birimi

* Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)

* Şeker Enstitüsü gibi çeşitli birimlerde belirsiz süreli olarak istihdam edilecek. Alım süreci noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle sonuçlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun.”