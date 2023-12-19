TürkTraktör'den teknoloji şirketi Agrovisio'ya yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör bu doğrultudaki ilk girişimini, çiftçilere dijital karar alma hizmeti sağlayan Agrovisio'ya yaptığı yatırımla gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, "TürkTraktör geleceğe hazırlar" amacı doğrultusunda 69 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özüner, Türkiye'de tarım başta olmak üzere teknolojik dönüşümde ihtiyaç duyulan yenilikçi uygulama ve fikirleri de her zaman desteklediklerini aktardı. Etkisi her geçen gün artan iklim değişimi ve salgın süreciyle tüm dünyada tarımın daha da önem kazandığına değinen Özüner, şunları kaydetti: "TürkTraktör olarak 70. yılımıza adım adım ilerlerken, geçmişimizden aldığımız güçle geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz. 'Geleceğe Etki' adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tarıma ve şehirlere yeni bir perspektiften yaklaşıyoruz. Tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda görüyor, bu uygulamaları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi ekosistemimizin yanı sıra tüm etki alanlarımızdaki inovatif çözümleri desteklemek için teknolojik girişimleri takip ederek yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda tarım teknolojileri alanında çözümler sunmak için gayret gösteren startuplara destek oluyoruz. Bunun ilk adımını Agrovisio'ya yaptığımız 260 bin avroluk yatırımla attık. Stratejik ortaklık olarak da gördüğümüz bu girişimin, ilerleyen dönemde TürkTraktör'ün ürün gamını geliştirmede de önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşümü sağlayacak yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz."