TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: SGK indiriminde bildirim süresi uzatılmalı

24 Şubat 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Son dönemin önemli teşvik uygulamalarından SGK teşvikinin süresi, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puan olarak 1 yıl daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu ilave teşvikten, sosyo ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamın artırılması amacı ile özel sektörde işçi çalıştıran işverenin yararlanması amaçlanıyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) konu ile ilgili bir noktaya dikkat çekiyor. Dünya Gazetesi'ni ziyaretinde yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, kararın son dakikada açıklanmasının, hem meslek mensuplarını hem de işverenleri zor durumda bıraktığına işaret etti. Kartaloğlu, “Daha önce bildirgelerini verenler ile bildirgesini göndermeyip bekletenlerin düzeltme bildirgeleri veya yeni bildirge vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle 2020/Ocak ayı bildirgesinin uzatılmasının yaşanan gecikmenin olumsuz sonuçlarını gidermek için elzem olduğunu kabul ediyoruz” diye konuştu.

"Süre uzatımı şart"

TÜRMOB’un açıklamalarına göre söz konusu teşvik uygulaması, 51 il ve ilçede faaliyet yürüten 362 bin işvereni ve söz konusu işyerlerindeki yaklaşık 3.3 milyon çalışanı kapsıyor. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, 6 puanlık SGK prim indiriminin 23 Şubat tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, “Ancak bildirgeler, 24 Şubat yani bugün mesai bitimine kadar verilmek zorunda. Bu durum, yeni verilecek bildirgelerin yanı sıra daha önce verilmiş bildirgelerin de yeniden düzenlemesini kapsıyor. Yani son gün epey yoğunluk var. Bu nedenle teşvik uygulamasının öngörüldüğü biçimi ile sağlıklı uygulanabilmesi için süre uzatımının yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

RESMİ GAZETE YAYIMININ ÖZETİ



29/5/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyogelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2020 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.



Uygulamadan yararlanacak il ve ilçeler



1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeler şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van. Bozcaada-Gökçeada.