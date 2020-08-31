TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: Özel okullar KDV farkını geri ödemeli

31 Ağustos 2020

Özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade eden Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bu karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu durumda, özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki fark yüzde 7 KDV’nin ödeme yapıldıysa velilere iade edilmesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmış olması bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Kartaloğlu, "Uygulamada bir çok özel okul, kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı. Erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamı ya da bazı taksitleri yüzde 8 KDV üzerinden ödenmişti. Henüz başlamamış bir öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanununun 8/2 maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Aksi durumda, bu aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunu doğuracak.” diye konuştu.

Erken yapılan okul ücretlerine ilişkin KDV’nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının bir düzenleme yapması gerektiğini belirten Kartaloğlu, "Gelir İdaresi Başkanlığının okullara daha önce ödenen KDV’lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesini sağlanması daha doğru olacak. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacak." diye konuştu.

Servis, yemek ve yurt ücretleri için de indirim bekleniyor

Diğer taraftan söz konusu Karar, servis ücretlerini ve öğrenci yurtlarına ilişkin ücretleri kapsamadığını dile getiren Kartaloğlu, "Bu ödemeler için yüzde 8 KDV uygulaması devam ediyor. Yine yemek ücretleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanmakta. Servis, yemek ve yurt ücretleri için de 31 Haziran 2021 tarihine kadar yüzde 1 KDV indiriminin getirilmesi bekleniliyor." dedi.

2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için yüzde 8 olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı yüzde 1’e indirildi.