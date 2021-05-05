TÜRMOB, mali müşavirlerin aşıda öncelikli olmasını istiyor

ANKARA(DÜNYA) - TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bugüne kadar 108 meslektaşının COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, aşı uygulanmasında mali müşavirlere öncelik verilmesini istedi.

Son olarak Barolar Birliği’nin 40 yaş üzeri avukatlar için aşı önceliğinin başladığını duyurması üzerine, TÜRMOB’dan da aşı ile ilgili yazılı açıklama geldi. Başkan Emre Kartaloğlu, avukatlar ve diğer bazı meslek gruplarına tanınan aşı önceliğinin, mesleki riske göre belirlenmesi, aşılamanın bilimsel verilerle hakkaniyet içinde uygulanmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

“Salgınla mücadeleye toplumsal inanç ortadan kalkar”

Hangi meslek grubunun daha fazla risk altında olduğuna ilişkin istatistiklerin devletin elinde olduğunu belirten Kartaloğlu, “Bu istatistiklere ve bilimsel verilere göre değil de baskı/menfaat gruplarının istemlerine göre aşılama yapılacak olursa, salgınla mücadelenin temeli olan toplumsal inanç, güven ve kararlılık ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Gerek işletmelerin gerekse Türkiye ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için istatistikler de dikkate alınarak, mali müşavirlere aşıda öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Kartaloğlu,

“Pandeminin en zor şartlarında bile ülkenin vergi gelirlerinin toplanması ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için çalışan Mali Müşavirlere aşı uygulamasında öncelik verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Pandemi boyunca 108 meslektaşımız hayatını kaybetti, bin 408’i COVID-19’dan dolayı hastalandı” diyen Emre Kartaloğlu, 27 tanesi ağır olmak üzere 170 meslek mensubunun tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Kartaloğlu, mali müşavirlerin görevlerini yapamaması durumunda en büyük zararı finansmana ihtiyaç duyan kamunun göreceğine vurgu yaptı.