TÜRMOB: Tarife artışı bu sene zorunlu hale geldi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kaldığını belirterek, ofis ve personel maliyetlerinde de artışların olduğunu söyledi.

Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin verdikleri birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretlerin, giderlerini karşılayamaz hale geldiğini belirten Kartaloğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ocak 2021'den Mayıs 2022'ye kadar enflasyon yüzde 84,58 artış gösterdi. Hizmetlerimiz için asgari ücret tarifemiz her yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Aralık sonunda asgari ücret tarifesinde yüzde 25 artış yapıldı. Tarifemize yansıtılması gerekli enflasyon farkı yüzde 60 olarak hesaplandı. Bugüne kadar yıl ortasında tarife artışını gündeme getirmemiştik ancak bu tarife artışı bu sene zorunlu hale geldi." diye konuştu.

Ücret tarifesi güncellemesi için bakanlığa başvurdu

2022 yılında meslek mensuplarınca uygulanan asgari ücret tarifesinin güncellenmesi için TÜRMOB Yönetim Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na müracaat ettiklerini söyleyen Kartaloğlu, şunları kaydetti: “Bakanlığın gerekli güncellemeyi yapmasını bekliyoruz. TÜRMOB ve Meslek Odaları olarak, hizmetlerimizin asgari ücret tarifelerinde yüzde 60 oranında, enflasyon farkında artırılmasını talep ediyoruz. Gerekli güncellemenin yapılmaması durumunda, temmuz ayından itibaren sunduğumuz hizmetlerin bedelinde yüzde 60 oranında artış yapmayı planlıyoruz. Bunu meslek camiası olarak bir tavsiye kararı olarak ilan edeceğiz. Bu kararın uygulanmasını haksız rekabete yol açmayacak şekilde takip edeceğiz.”