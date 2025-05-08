TÜRMOB'tan kayıt dışı ekonomiye karşı yapısal reform çağrısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Kartaloğlu, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sadece denetimle değil, yapısal reformlar ve dijital altyapıyla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

"Mücadelenin yalnızca saha denetimleri ile yürütülmesi..."

Emre Kartaloğlu yaptığı açıklamada, gerek vergi mevzuatının gerekse vergi uygulamalarının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin şekilde kullanılması gerektiğini özellikle belirtti.

Ayrıca, kayıt dışı ekonominin bir taraftan rekabet eşitsizliğine yol açarken diğer taraftan büyük ölçekli vergi kayıp ve kaçaklarına neden olduğunun altını çizdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaları desteklediklerini aktaran Kartaloğlu, bu konuda yapısal reformlar ve dijital altyapıya ihtiyaç olduğunu da kaydetti:

"Ancak söz konusu mücadelenin yalnızca saha denetimleri ile yürütülmesi, elde edilecek kazanımları istenen düzeye taşıyamayacaktır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sadece denetimle değil, yapısal reformlar ve dijital altyapıyla desteklenmelidir."

"Yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmeli"

Kamuoyunda "vergi affı" olarak bilinen uygulamaların kayıt dışı ekonomiyi besleyen en önemli sebepler arasında yer aldığını belirten Emre Kartaloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ciddi sekte vuran bu türden uygulamaları engelleyecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu mücadele bütüncül yaklaşımla başta ekonominin çarklarını üretim, istihdam ve katma değer oluşturmak suretiyle döndüren iş dünyası ve meslek mensupları olmak üzere ilgili tüm paydaşların aktif katılımı ile başarıya ulaşabilecektir."

Dijitalleşmenin önemine dikkat çekti

Kartaloğlu, vergi uygulamaları ve finansal teknoloji alanlarında dijitalleşmenin önemine de şöyle dikkat çekti:

"Denetim çalışmalarının temel motivasyonu, cezalandırmaktan ziyade rehberlik edici, eğitici, proaktif bir yaklaşımla mükellefin vergiye gönüllü uyumunu artıracak nitelikte olmalıdır. Bu yaklaşımın sonucunda iş dünyası bir taraftan faaliyetlerini olağan seyrinde yürütürken diğer taraftan da sağlıklı vergi gelirlerinin toplanmasına önemli katkılar sağlanacaktır."

Bakan Şimşek: "Vergi memurları koyacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında vergi kaçıranları tespit etmek için bütün organize sanayi bölgesi giriş çıkışlarına ve bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacaklarını duyurmuştu.

Bakan Şimşek, "Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) giriş ve çıkışlarında sürekli bir şekilde maliye ayağı olacak. Bütün hallerin giriş ve çıkışlarında kalıcı maliye olacak. Öyle arada sırada gideyim değil. Biz kalıcı mekan kuracağız. Bütün şehir giriş ve çıkışları, büyükşehirlerden bahsediyorum bütün illerin bütün ana arterlerin giriş ve çıkışlarında maliye olacak." ifadelerini kullanmıştı.