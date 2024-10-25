Turnaoğlu: ABD'de perakendenin yüzde 10-15'ini yöneten Walmart Türkiye'de ofis açıyor

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirterek, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" dedi.

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 100 milyar dolar hedefine ulaşması konusunda tetikleyici bir rol içerdiğini dile getiren Turnaoğlu, bunun özellikle ilkinin İstanbul'da yapılmasının önemine işaret etti ve ekledi: "Bugünkü zirveye 12 ülkeden 250 kişi katılıyor. Özellikle Çin ile Avrupa'yı bağlayan Orta Koridor bu ülkelerden geçiyor. Geçmişteki tarihi İpek Yolu diyebiliriz. Yani İpek Yolu'nun yeni versiyonu. Bu bölgedeki bu ülkelerin toplam şu anki gayrisafi milli hasılası 2 trilyon doları geçiyor. Tabii en büyüğü Türkiye."

Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı

Türkiye'nin ABD ile ticari hacminin son 5 senede 2 katına çıktığını ve 40 milyar dolarlara yaklaştığına dikkat çeken Turnaoğlu, "Türkiye'ye gelen Amerikan şirketi sayısı da artıyor. Biz Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan şirketlerinin toplam yatırımını temsil ediyoruz. Son 5 senede üye sayımız yüzde 50 arttı. Türkiye'deki Amerikan şirketi sayısı 2 bine ulaştı" açıklamasını yaptı.

İki ülke arasında savunma sanayiinde de işbirliğinin arttığını vurgulayan Turnaoğlu, "Boeing'in Türkiye'de yatırımları var, işbirliği var. Türk şirketleriyle General Electric'in işbirlikleri var, bunun daha da artması söz konusu. Tabii sivil havacılık alanında büyük bir işbirliği var. Enerjide büyük bir işbirliği var" ifadesini kullandı.

Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor

ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu Amerikan şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını kaydeden Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" şeklinde konuştu. Turnaoğlu, ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bunu çok geliştirenlerden biri de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, Amerika'ya şu anda 14 şehre uçuyor. Tabii turizm dışında en büyük şey de kargo. Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri oldu Türk Hava Yolları. Özellikle pandemi döneminde o krizi fırsata çeviren bir kurum oldu. Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti, Türk Hava Yolları da oldukça ilerletti. Toplam e-ihracatın yarısı Amerika'ya yapılıyor. Bu konuda da Türk Hava Yollarının kargo kapasitesi çok büyük destekleyici."