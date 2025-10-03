Turner Construction’ın Başkanı Abrar Sheriff : "Faizlerin düşmesiyle büyük projeler 2026’da geri gelir"
Türkiye’de İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Kuleleri, Dubai’de Burj Khalifa gibi büyük çaplı projelere yönetim danışmanlığı yapan Kuzey Amerika merkezli Turner Construction’ın Başkanı Abrar Sheriff, "Türkiye’de faizlerin düşmesiyle 2026 ve 2027 gibi büyük projeler geri gelecektir. Biz de bunu takip ediyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de enflasyon ve yüksek faiz ortamı nedeniyle konutta yeni arz azalırken, fiyatlar yükseliyor ve pazar yavaşlıyor. Küresel ölçekte ise ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan; konut, ofis ve veri merkezi ihtiyacıyla büyüyen pazarlarda öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 700 bin yeni konut ihtiyacının olduğu iç piyasada, bugün yıllık ortalama konut kredisi faiz oranları yüzde 38.6 seviyesinde. Bu da kredi kullanım maliyetini artırıyor. Türkiye’de inşaat sektörünün çok büyük olduğuna vurgu yapan Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat ve proje yönetimi şirketi Turner Construction'ın ve Turner International'ın Başkanı ve CEO’su Abrar Sheriff, faiz indirimiyle pazarın büyüyeceğine inandıklarını dile getirerek, “O büyük projeler 2026-2027 gibi geri gelecektir, bunu takip ediyoruz” diye konuştu. Türkiye’de İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Kuleleri, Dubai'de ise Burj Khalifa gibi büyük çaplı projelerin, yönetim danışmanlığını yapan şirketin başkanı Abrar Sheriff ve Turner International Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç’la, Türkiye ve dünyada inşaat sektörünü ve şirketin çalışmalarını konuştuk.
“Hindistan’da çok fazla ofis, rezidans talebi var”
Küresel ölçekte pazarı ülkelerin artan konut, ofis ve veri merkezi ihtiyacıyla büyüme gösterdiğine işaret eden Abrar Sheriff, global anlamda büyüyen pazarları şöyle açıkladı: “Hindistan’da ofis alanları, rezidans ve konuta çok talep var. O nedenle Hindistan çok ciddi büyüyor. Güney Asya, Vietnam, Tayland’da büyüyor. Malezya’da bir sürü veri merkezi yatırımı var. Dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman, Avrupa’da bu kadar inşaat projesi görmüyoruz. Önümüzdeki 12-18 ay içinde Avrupa'daki durumun da değişeceğine inanıyoruz. Çünkü onların da data centera ihtiyacı çok fazla artacak. Küresel ölçekte faiz oranları yüksek olduğu için rezidans inşa etmek çok pahalı maalesef. Ancak havalimanları, hastaneler büyümeye devam edecek. Hükümetler tarafından desteklendiği için bu alanlar daha hızlı ilerleyecek. Yine ABD, Suudi Arabistan da büyüyen pazarlar arasında yerini alıyor.”
“İnsanlar yatırıma dönecektir”
Türkiye’de inşaatın büyük bir sektör olduğunu belirten Mehmet Sami Kılıç ise faizlerin düşmesiyle yatırımların canlanacağına vurgu yaptı. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faizlerin düşmesiyle büyük projeler 2026-2027 gibi geri gelecektir. Bu konuda faizin düşmesinin direkt etkisi olacaktır. Çünkü insanlar o zaman yatırıma dönecektir. Şu anda faizler yüksek olduğu için yatırım yapmaktan imtina ediyorlar. Yüksek faizle borçlanmaktan veya parasını başka şeklide değerlendirmek adına yatırımlarından vazgeçiyorlar.” Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapan Kılıç, “Türkiye’den çevre ülkelere yönelmemiz daha kolay. Bunu da bir strateji olarak düşünüyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, hatta Arnavutluk. Başka yerlerde buradan operasyonlarımızı yürütmeyi düşünüyoruz” dedi.
“ABD’de inşaat için yeterince işçi bulamıyoruz”
ABD’nin gümrük tarifelerinin inşaat sektörüne etkisine de değinen Abrar Sheriff, ABD’de Turner’ın en büyük inşaat müteahhiti şirket konumunda olduğunu, tarifelerden minimum etkilenmeyi beklediklerini, bu yıl şirket olarak 20 milyar dolarlık bir inşaat hacmi beklediklerini söyledi. Sheriff, ABD’de asıl sorunun yeterince inşaat işçisi bulamamak olduğunu vurguladı.
Türkiye’de mükemmel yetenekler var
Sherriff, Türkiye'de danışmanlığını üstlendileri projelerde personel bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Türkiye’de çok kaliteli ve mükemmel yetenekler bulabiliyoruz. Bu konuda dünyada en iyisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’ye antrenman sahası Mecidiyeköy’e otel
Türkiye’de proje yönetimini üstlendikleri projeler konusuna da değinen Sami Kılıç, aktif projeleri olduğunu, bunlar arasında şu anda Kuveyt Türk’ün Genel Müdürlüğü bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bodrum'da büyük bir resort projesi yapıyoruz. Fenerbahçe futbol kulübüyle yeni antrenman sahaları ve stadyum projemiz var. Onunla başladık. Mecidiyeköy’de bir otel projesine başladık. Amerikan bir firmanın veri merkezi var, onu yapıyoruz. Şişecam'da iki projemiz var. Ayrıca, yeni havalimanında orada yeni yapılan bir outlet projesi var, orada da danışmanlık yapıyoruz. İzmir’de Ziraat GYO’nun 435 bin metrekarelik projesi var. Bayraklı projesi. Orada da inşaat öncesi kısmına başladık.”