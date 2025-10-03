Turner Construction’ın Başkanı Abrar Sheriff : "Faizlerin düşmesiyle büyük projeler 2026’da geri gelir"

Hamide HANGÜL

Türkiye’de enflasyon ve yüksek faiz ortamı ne­deniyle konutta yeni arz azalırken, fiyatlar yükseliyor ve pazar yavaşlıyor. Küresel öl­çekte ise ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan; konut, ofis ve ve­ri merkezi ihtiyacıyla büyüyen pazarlarda öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 700 bin yeni konut ih­tiyacının olduğu iç piyasada, bugün yıllık ortalama konut kredisi faiz oranları yüzde 38.6 seviyesinde. Bu da kredi kulla­nım maliyetini artırıyor. Tür­kiye’de inşaat sektörünün çok büyük olduğuna vurgu yapan Kuzey Amerika merkezli ulus­lararası inşaat ve proje yöne­timi şirketi Turner Construc­tion'ın ve Turner Internatio­nal'ın Başkanı ve CEO’su Abrar Sheriff, faiz indirimiyle paza­rın büyüyeceğine inandıkları­nı dile getirerek, “O büyük pro­jeler 2026-2027 gibi geri ge­lecektir, bunu takip ediyoruz” diye konuştu. Türkiye’de İs­tanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Kuleleri, Dubai'de ise Burj Khalifa gibi büyük çaplı projelerin, yönetim danışman­lığını yapan şirketin başkanı Abrar Sheriff ve Turner Inter­national Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç’la, Türkiye ve dünyada in­şaat sektörünü ve şirketin ça­lışmalarını konuştuk.

“Hindistan’da çok fazla ofis, rezidans talebi var”

Küresel ölçekte pazarı ül­kelerin artan konut, ofis ve ve­ri merkezi ihtiyacıyla büyüme gösterdiğine işaret eden Ab­rar Sheriff, global anlamda bü­yüyen pazarları şöyle açıkladı: “Hindistan’da ofis alanları, re­zidans ve konuta çok talep var. O nedenle Hindistan çok ciddi büyüyor. Güney Asya, Vietnam, Tayland’da büyüyor. Malez­ya’da bir sürü veri merkezi ya­tırımı var. Dünyanın diğer ülke­leriyle karşılaştırıldığı zaman, Avrupa’da bu kadar inşaat pro­jesi görmüyoruz. Önümüzde­ki 12-18 ay içinde Avrupa'daki durumun da değişeceğine ina­nıyoruz. Çünkü onların da data centera ihtiyacı çok fazla arta­cak. Küresel ölçekte faiz oran­ları yüksek olduğu için rezidans inşa etmek çok pahalı maalesef. Ancak havalimanları, hastane­ler büyümeye devam edecek. Hükümetler tarafından destek­lendiği için bu alanlar daha hız­lı ilerleyecek. Yine ABD, Suudi Arabistan da büyüyen pazarlar arasında yerini alıyor.”

“İnsanlar yatırıma dönecektir”

Türkiye’de inşaatın bü­yük bir sektör olduğunu belir­ten Mehmet Sami Kılıç ise fa­izlerin düşmesiyle yatırımla­rın canlanacağına vurgu yaptı. Kılıç, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Faizlerin düşmesiyle bü­yük projeler 2026-2027 gibi ge­ri gelecektir. Bu konuda faizin düşmesinin direkt etkisi ola­caktır. Çünkü insanlar o zaman yatırıma dönecektir. Şu anda faizler yüksek olduğu için yatı­rım yapmaktan imtina ediyor­lar. Yüksek faizle borçlanmak­tan veya parasını başka şeklide değerlendirmek adına yatırım­larından vazgeçiyorlar.” Türki­ye’nin stratejik önemine vurgu yapan Kılıç, “Türkiye’den çev­re ülkelere yönelmemiz daha kolay. Bunu da bir strateji ola­rak düşünüyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, hat­ta Arnavutluk. Başka yerlerde buradan operasyonlarımızı yü­rütmeyi düşünüyoruz” dedi.

“ABD’de inşaat için yeterince işçi bulamıyoruz”

ABD’nin gümrük tarifelerinin inşaat sektörüne etkisine de değinen Abrar Sheriff, ABD’de Turner’ın en büyük inşaat müteahhiti şirket konumunda olduğunu, tarifelerden minimum etkilenmeyi beklediklerini, bu yıl şirket olarak 20 milyar dolarlık bir inşaat hacmi beklediklerini söyledi. Sheriff, ABD’de asıl sorunun yeterince inşaat işçisi bulamamak olduğunu vurguladı.

Türkiye’de mükemmel yetenekler var

Sherriff, Türkiye'de danışmanlığını üstlendileri projelerde personel bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Türkiye’de çok kaliteli ve mükemmel yetenekler bulabiliyoruz. Bu konuda dünyada en iyisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye antrenman sahası Mecidiyeköy’e otel

Türkiye’de proje yönetimini üstlendikleri projeler konusuna da değinen Sami Kılıç, aktif projeleri olduğunu, bunlar arasında şu anda Kuveyt Türk’ün Genel Müdürlüğü bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bodrum'da büyük bir resort projesi yapıyoruz. Fenerbahçe futbol kulübüyle yeni antrenman sahaları ve stadyum projemiz var. Onunla başladık. Mecidiyeköy’de bir otel projesine başladık. Amerikan bir firmanın veri merkezi var, onu yapıyoruz. Şişecam'da iki projemiz var. Ayrıca, yeni havalimanında orada yeni yapılan bir outlet projesi var, orada da danışmanlık yapıyoruz. İzmir’de Ziraat GYO’nun 435 bin metrekarelik projesi var. Bayraklı projesi. Orada da inşaat öncesi kısmına başladık.”