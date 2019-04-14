TÜROB: Bazı bölgelere otel yapılmamalı

14 Nisan 2019

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bazı bölgelere otel yapılmasının doğru olmadığını, bu yatırımlar için bir "onaylama kurulu" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Eresin, "Bir onaylama kurulu yapılsın ve kurulda sektörün farklı kesimlerinden temsilciler bulunsun. Bir otel yapılacağı zaman o kuruldan onay çıksın. Bazı bölgelere otel yapılmasından yana değiliz. Turizm işletmesi olmayan bölgelere yoğunlaşmak lazım" görüşünü dile getirdi.

Sektörde istihdamın önemli bir problem olduğuna da değinen Eresin, bu konuda maddi destekten ziyade, istihdam edecek nitelikte eleman bulamadıklarını, okullarda verilen yabancı dilin daha iyi olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Bu arada Eresin, bu yıl hem ortalama oda fiyatlarında hem de ortalama doluluklarda yüzde 12-15 artış beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA