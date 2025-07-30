TÜROFED’ten tatil fiyat eleştirilerine yanıt: Türkiye, Avrupa'dan yüzde 20-30 daha ucuz

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin tatil paketi ücretlerinde tesis ve hizmet kalitesi ile paket konusunda Avrupa ortalamasına göre daha avantajlı olduğunu bildirdi.

İşler, yazılı açıklamasında, turizm sektörünün, yerli turistin olanakları dahilinde en uygun koşullarda tatil yapması için erken rezervasyon, taksitli ödeme ve çocuklara ücretsiz konaklama gibi kampanyalarla desteklendiğini belirtti.

Bazı basın organlarında turizm sektörünün yerli turisti ihmal ettiği ve yüksek fiyatlarla misafirlerini yabancı destinasyonlara yönlendirdiği yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını aktaran İşler, "TÜİK ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2024 verilerine göre, 52 milyon yabancı turistin yanı sıra 10,3 milyon yerli turist, konaklamalı tatil gerçekleştirmiştir. İç pazarın toplam turizm gelirindeki payı yüzde 25-30 seviyesindedir. Erken rezervasyon, taksitli ödeme ve çocuklara ücretsiz konaklama gibi kampanyalarla iç pazar sürekli desteklenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İşler, geçen yıl itibarıyla 5 gecelik 5 yıldızlı her şey dahil tatil fiyatlarının Türkiye'de 900-1200 Euro olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İspanya'da 1100-1300 Euro, Yunanistan'da 850-1000 Euro, Mısır'da 750-900 Euro'dur. Türkiye tesis ve hizmet kalitesi ile paket kapsamları konusunda halen Avrupa ortalamasına göre daha avantajlıdır.

Çeşitli mecralarda gündeme gelen '250 bin lira aile tatili' örnekleri, ultra lüks villa ve özel havuzlu oda kategorilerini temsil etmekte olup standart paket fiyatlarını yansıtmamaktadır. Türkiye fiyatlamada eşdeğer hizmet sunan Avrupa destinasyonlarından hala yüzde 20-30 daha ucuzdur.

Eleştiri haklı ve yönlendirici olduğunda yararlıdır. Sosyal medyada dolaşan genelleyici ve olumsuz ithamlar, yüz binlerce turizm çalışanının emeğini gölgelemez ancak sektör motivasyonunu ve ülke imajını zedeleyebilir."

Mehmet İşler, turizm sektörünün hem yerli hem de yabancı misafir için sürdürülebilir ve adil fiyat politikalarıyla ülke ekonomisine katkıyı öncelediğini ifade etti.