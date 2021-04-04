TÜRSAB: Avrupalı turistlerin seyahatine yönelik kararları bekliyoruz

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu'nun düzenlediği etkinlikle, 120 seyahat acentesi temsilcisi resepsiyon programında bir araya geldi. Etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa'da seyahat yasaklarının biteceğini umut ettiklerini söyledi.

Seyahat yasaklarıyla ilgili bu hafta İngiltere'nin karar vereceğini kaydeden Bağlıkaya, şöyle konuştu: "İngiliz turistlerin seyahatıyla ilgili kararları bu hafta verecekler. Ondan sonra da Avrupa Birliğinin genelinde Almanya başta olmak üzere seyahatlarla ilgili prosedürlerini açıklayacaklar. Umarım seyahat ile ilgili ciddi bir kısıtlama gelmez. Çünkü o bölgeler bizim için çok hayati bölgeler. Ne olursa olsun bizi hiçbir şekilde bırakmayan Rusya, Ukrayna eski Bağımsız Devletler Topluluğu (BDP) ülkeleri olmasına rağmen biz turizmciler özellikle çok iyi bilir ki; Avrupa olmadan turizm olmaz."