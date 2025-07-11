TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Fiyatlar makule çekilirse turizm eylülde toparlar”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye Seyahat Acenta­ları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıka­ya, yüksek fiyat uygulamaları­nın iç turizmi olumsuz etkile­diğine işaret etti. Bu nedenle sezonun iyi başlamadığını söy­leyen Bağlıkaya, “Özellikle ye­me-içme sektöründeki fiyatlar konusunda negatif bir tablo var. Bu nedenle yerli turistte yurt dışına bir eğilim var. Kapı vizesi kolaylığı da bunu tetikliyor. Bu nedenle iç turizm sezona yavaş başladı. Yoksa hizmet kalitesi anlamında turistlik tesisleri­mizde bir sıkıntı yok” yorumu­nu yaptı. İstanbul Turizm Fua­rı (ITF) tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Bağlıka­ya, sunulan hizmet fiyatları­nın makul seviyelere çekilme­si durumunda sektörün eylül döneminde toparlanacağını dile getirdi. Yabancı turist ta­rafında ise bir sıkıntı olmadı­ğını söyleyen Bağlıkaya, “Mar­maris, Fethiye gibi bölgelerde bir düşüş olabilir ama ana des­tinasyonlarla bu açık kapanır” dedi. TÜİK’in 2025 ilk çeyrek turizm verilerine göre, yurt içinde ikamet eden vatandaş­lar tarafından 8 milyon 488 bin seyahat gerçekleştirilirken, bu seyahatlerdeki toplam harca­ma tutarı yaklaşık 25,7 milyar TL oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı ise, 9 milyon 121 bin 152 kişi olurken, yak­laşık 9.5 milyar dolar gelir el­de edildi. Türkiye’nin 2025 yılı için 70 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm gelir hede­fi bulunuyor.

Yeni işbirlikleri için stratejik ortaklık

ITF’nin stratejik ortağı ol­duklarını açıklayan Bağlıkaya, şunları kaydetti: “TÜRSAB’ın, fuar alanının hemen yanında oluşturacağı özel B2B etkin­lik alanı ile yurt içindeki seya­hat acentalarımız ile dünya­nın dört bir yanından gelen tur operatörleri ve acentaları doğ­rudan bir araya getireceğiz. Bu büyük organizasyonla birlik­te, seyahat acentalarımızı yurt dışından gelen 500’ü aşkın tu­rizm profesyoneliyle bir araya getirerek karşılıklı yeni iş bir­liklerinin oluşturulmasını he­defliyoruz."

2 bin 500 seyahat acentası İstanbul’da buluşacak

ITF’nin genç bir fuar olması­na rağmen büyük ilgi gördüğü­nü belirten Dream Project CE­O’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman ise “ITF henüz üç yaşında. Ancak burada sağ­lanan güçlü iş birliktelikleri ve network, fuara olan ilgiyi kat­layarak artırıyor. Geçen yılki fuar biter bitmez bir sonraki yıl için yerini ayıranlar olmuştu. Bu nedenle fuarımız şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı” de­di. Ataman, “Yangın felaketle­ri, ekonomik sıkıntılar ve ülke gündemine rağmen fuar hazır­lıklarımız yoğun bir şekilde de­vam ediyor. Katılımcılarımızı oldukça kreatif, verimli, B2B odaklı ve içerik açısından dolu dolu bir fuar bekliyor. Yurt dı­şından ağırlayacağımız, Türki­ye pazarını hedefleyen seyahat acentası, tur operatörü, DMC ve incentive firmalarına hem İstanbul’u tanıtacağız hem de katılımcılarımızla bir araya getirerek yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacağız” di­ye konuştu. Bu yıl fuara iddia­lı bir yatırımla 50 ülkeden 500 uluslararası hosted buyer ge­tirdiklerinin altını çizen Ata­man, “Yurt içi pazardan da 2 bin seyahat acentası ağırlaya­cağız. Böylece ulusal ve ulus­lararası seyahat acentalarıy­la birlikte toplamda 2 bin 500 seyahat acentası bir araya ge­lecek. TÜRSAB ile gerçekleş­tirdiğimiz stratejik partnerlik anlaşması neticesinde, global­den 250 önemli seyahat acen­tasını fuarımızda ağırlıyor ola­cağız” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörü masaya yatırılacak

İstanbul Turizm Fuarı (ITF), bu yıl 50 ülkeden turizm profesyonellerini İstanbul’da 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşturacak. Dream Project tarafından organize edilen ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek olan fuar, bu yıl yüzde 30 büyüyerek üçüncü kez kapılarını açacak. Şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaşan fuarın bu yılki mottosu “Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısınız?” olarak belirlendi. Seyahat acentalarından tur operatörlerine, havayolu şirketlerinden otellere, bölge destinasyonlarından DMC ve incentive firmalarına, teknoloji şirketlerine kadar turizm sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuarı, 50 ülkeden 15 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın, yüzde 60 Ticaret Bakanlığı desteği bulunuyor. Fuar kapsamında düzenlenecek olan “Turizm Zirvesi” ise sektörde öne çıkan konuları mercek altına alacak.