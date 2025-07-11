TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Fiyatlar makule çekilirse turizm eylülde toparlar”
Fiyatlar nedeniyle iç turizmin sezona iyi başlamadığını söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeme-içme sektöründeki astronomik rakamlara dikkat çekti. “Fiyatlar makul seviyeye çekilirse, eylülde toparlanma başlar” diyen Bağlıkaya, yabancı turist tarafında ise sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yüksek fiyat uygulamalarının iç turizmi olumsuz etkilediğine işaret etti. Bu nedenle sezonun iyi başlamadığını söyleyen Bağlıkaya, “Özellikle yeme-içme sektöründeki fiyatlar konusunda negatif bir tablo var. Bu nedenle yerli turistte yurt dışına bir eğilim var. Kapı vizesi kolaylığı da bunu tetikliyor. Bu nedenle iç turizm sezona yavaş başladı. Yoksa hizmet kalitesi anlamında turistlik tesislerimizde bir sıkıntı yok” yorumunu yaptı. İstanbul Turizm Fuarı (ITF) tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Bağlıkaya, sunulan hizmet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi durumunda sektörün eylül döneminde toparlanacağını dile getirdi. Yabancı turist tarafında ise bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bağlıkaya, “Marmaris, Fethiye gibi bölgelerde bir düşüş olabilir ama ana destinasyonlarla bu açık kapanır” dedi. TÜİK’in 2025 ilk çeyrek turizm verilerine göre, yurt içinde ikamet eden vatandaşlar tarafından 8 milyon 488 bin seyahat gerçekleştirilirken, bu seyahatlerdeki toplam harcama tutarı yaklaşık 25,7 milyar TL oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı ise, 9 milyon 121 bin 152 kişi olurken, yaklaşık 9.5 milyar dolar gelir elde edildi. Türkiye’nin 2025 yılı için 70 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm gelir hedefi bulunuyor.
Yeni işbirlikleri için stratejik ortaklık
ITF’nin stratejik ortağı olduklarını açıklayan Bağlıkaya, şunları kaydetti: “TÜRSAB’ın, fuar alanının hemen yanında oluşturacağı özel B2B etkinlik alanı ile yurt içindeki seyahat acentalarımız ile dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörleri ve acentaları doğrudan bir araya getireceğiz. Bu büyük organizasyonla birlikte, seyahat acentalarımızı yurt dışından gelen 500’ü aşkın turizm profesyoneliyle bir araya getirerek karşılıklı yeni iş birliklerinin oluşturulmasını hedefliyoruz."
2 bin 500 seyahat acentası İstanbul’da buluşacak
ITF’nin genç bir fuar olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirten Dream Project CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman ise “ITF henüz üç yaşında. Ancak burada sağlanan güçlü iş birliktelikleri ve network, fuara olan ilgiyi katlayarak artırıyor. Geçen yılki fuar biter bitmez bir sonraki yıl için yerini ayıranlar olmuştu. Bu nedenle fuarımız şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı” dedi. Ataman, “Yangın felaketleri, ekonomik sıkıntılar ve ülke gündemine rağmen fuar hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Katılımcılarımızı oldukça kreatif, verimli, B2B odaklı ve içerik açısından dolu dolu bir fuar bekliyor. Yurt dışından ağırlayacağımız, Türkiye pazarını hedefleyen seyahat acentası, tur operatörü, DMC ve incentive firmalarına hem İstanbul’u tanıtacağız hem de katılımcılarımızla bir araya getirerek yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacağız” diye konuştu. Bu yıl fuara iddialı bir yatırımla 50 ülkeden 500 uluslararası hosted buyer getirdiklerinin altını çizen Ataman, “Yurt içi pazardan da 2 bin seyahat acentası ağırlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası seyahat acentalarıyla birlikte toplamda 2 bin 500 seyahat acentası bir araya gelecek. TÜRSAB ile gerçekleştirdiğimiz stratejik partnerlik anlaşması neticesinde, globalden 250 önemli seyahat acentasını fuarımızda ağırlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.
Turizm sektörü masaya yatırılacak
İstanbul Turizm Fuarı (ITF), bu yıl 50 ülkeden turizm profesyonellerini İstanbul’da 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşturacak. Dream Project tarafından organize edilen ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek olan fuar, bu yıl yüzde 30 büyüyerek üçüncü kez kapılarını açacak. Şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaşan fuarın bu yılki mottosu “Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısınız?” olarak belirlendi. Seyahat acentalarından tur operatörlerine, havayolu şirketlerinden otellere, bölge destinasyonlarından DMC ve incentive firmalarına, teknoloji şirketlerine kadar turizm sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuarı, 50 ülkeden 15 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın, yüzde 60 Ticaret Bakanlığı desteği bulunuyor. Fuar kapsamında düzenlenecek olan “Turizm Zirvesi” ise sektörde öne çıkan konuları mercek altına alacak.