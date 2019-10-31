TÜRSAB dijital atakla 5 milyar TL ek gelir yaratacak

31 Ekim 2019

İstanbul/Dünya



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kayıt dışını bitireceğine inandıklarını 'TÜRSAB Rota' projesi ile kısa sürede ülke ekonomisine 5 milyar TL'nin üzerinde ek katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje, seyahat acentalarının kendi yörelerine özgün tur paketlerini yükleyebileceği ve B2B hizmet değişimi ve paylaşımı sağlayabileceği bir online platform olacak. Aynı zamanda seyahat severlere, uygun ve binlerce tur paketi seçenekleri sunulmasına aracılık edecek olan TÜRSAB Rota uygulamasıyla acentaların karşılıklı üye ilişkilerini güçlendirecek. Aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de artmasına vesile olacak. TÜRSAB Rota sistemine kolay giriş sağlamak amacıyla Türkiye geneline yayılan 36 TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu aracılığıyla TÜRSAB Akademi tarafından acentalara eğitim verilecek. Yazılım için şu ana kadar 750 bin TL bütçe harcanan projenin toplam bedelinin 1 milyon TL'ye ulaşması beklenirken, şu an web sitesi üzerinden kullanılan projenin mobil uygulamasının da en geç şubat ayında devreye alınması bekleniyor.

Projenin iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu dile getiren Bağlıkaya, dünyanın yaşadığı hızlı değişim ve dönüşüme işaret ederek, dijital çağa ve akla uygun girişimlerle turizm sektörünün canlanmasına katkı sağladıklarını söyledi. Proje kapsamında üyelerin tamamına eğitim verileceğini dile getiren Bağlıkaya, "Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acentalar aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor” dedi.

Bağlıkaya, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "TÜRSAB ailesinin uzun çalışması sonucu milli ve yerel anlayış ilkesiyle ortaya çıkan ve bizler açısından büyük heyecan uyandıran Rota projesi ile değişen ve gelişen dünyada ülkemizin ve sektörümüzün menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefledik. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan proje, hem üyemiz seyahat acentalarının kendi aralarındaki iş birliği olanaklarını artıracak hem de tüketicilere acentalarımızın programları aracılığıyla yeni turizm rotaları sunacak. Tüm acentalarımıza açık olan proje ile birlik olarak lokal acentalarımıza büyük bir imkan sağlamış olucaz. Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek."