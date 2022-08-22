TÜRSAB mobil uygulaması yayında

TÜRSAB açıklamasına göre, birliğin web sitesinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin mobil cihazlar vasıtasıyla kolaylıkla kullanılabileceği mobil uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine ve tüketicilere yönelik birçok hizmete kolaylıkla erişim sağlanabilecek.

TÜRSAB mobil uygulamasının üye acente sorgulama bölümü kaçak faaliyetin ve tüketicilerin yaşadığı dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek. Tüketiciler satın alım yapmadan önce uygulama üzerinden TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin web siteleri, belge numaraları ya da acente isimleri ile doğrulama sağlayabilecek.

TÜRSAB mobil uygulaması, IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor.