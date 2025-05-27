TÜRSAB Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Daire Başkanı Duran Çona ve Tarifeli Turizm Destek Şube Müdürü Ertuğrul Yılmaz'ın Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen katıldığı genel kurulun Divan Başkanlığını Soner Bacaksız yaptı.

Divan Heyeti de Gülşen Erice, Uğur Hasbahçeli, Kıvanç Meriç, Özgür Ildır Öksüz'den oluştu.

Oylamada, söz konusu taşınmazların satın alınmasıyla ilgili yetki TÜRSAB Yönetim Kurulu'na verildi.

- "Birliğe ait taşınmazların satın alınması konusunda yetki istiyoruz"

Açıklamada kuruldaki açılış konuşmasına yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri, istihdama, ekonomiye, ülkenin kalkınmasına omuz veriyor ve Türk turizmini zirveye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemlerde TÜRSAB Limited Şirketi'nin borçlarına karşılık kefalet gösterilen ve icra yoluyla satışa çıkmak üzere olan Birliğe ait taşınmazların satın alınması konusunda yetki istediklerini aktaran Bağlıkaya, "Bu mesele ne yeni bir gündem ne de ani bir karar. 2020 yılında da bu yönde planladığımız olağanüstü genel kurul pandemi nedeniyle iptal edilmişti." değerlendirmesini yaptı.

Bağlıkaya, 2022'deki genel kurulda da söz konusu maddelerin gündemde olduğunu ancak görüşülemediğini, oylamanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tapusu alınmamış bir bina için son taksiti ödeyeceğiz. Tapumuzu alalım mı almayalım mı, bunu siz değerli üyelerimize soracağız. İcraya çıkan binaları alalım mı almayalım mı, bunu bu kurumun sahibi olan sizlerle konuşacağız."

Bağlıkaya, sonucun mevcut yönetime duyulan güveni ve desteği açık biçimde gösterdiğini ifade ederek, aldıkları yetkiyle Birliğin menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak adımlar atacaklarına vurgu yaptı.