Turunçgilde ihracat 2 Eylül’de başlıyor

30 Ağustos 2019

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yaş meyve sebze sektörünün en önemli grubunu oluşturan turunçgillerde 2019- 2020 ihracat sezonunun başladığını

açıkladı. Kaçmaz, Adana ve Mersin illerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda, gerekli olgunluğa erişen ve hasadına başlanan mayer cinsi erkenci limonun 2 Eylül itibariyle ihraç edileceğini duyurdu.

Geçen sezon 715 bin ton mandalina, 581 bin ton limon, 299 bin ton portakal ve 139 bin ton greyfurt olmak üzere toplam 1 milyon 732 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleştiren sektörün, 732 milyon dolarlık gelir elde ettiğini belirten Kaçmaz, sektörün her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Kaçmaz, “Bu yıl da hedefimiz geçen yılki ihracat rakamlarına ulaşmak hatta yüzde 10 üzerine çıkmak. Geçen yıl ağır kış şartlarından dolayı zamanında hasat yapılamadı. Üretici ve ihracatçı geçen sezon büyük bir zararla karşı karşıya kaldı. Bu yıl ürün kalitesi gayet iyi. Umarız rekoltede bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen geçen sezonun ihracat rakamlarını aşarız” dedi.

Ürün kalitesi iyi, sıkıntılar konjonktürel

Türkiye’nin turunçgil ihracatında ilk sırayı Rusya, Irak, Ukrayna, Arabistan ve Romanya’nın yer aldığını belirten Kaçmaz, hedef ülkeler arasında ilk sırada yer alan Çin ile zirai karantina anlaşmaları yürüttüklerini söyledi. Türk turunçgilinin kalite açısından hiç bir probleminin olmadığını, zaman zaman konjektürel sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Kaçmaz, “Örneğin komşularımızda yaşanan kaotik durumlar ihracatı engelliyor. Zamanında ürünleri teslim edememe gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama şu anda yapısal olarak bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Üretimde 8. ihracatta ise 2. ve 3. sırada

Dünya turunçgil topluluğuna başkanlık eden Türkiye’nin üretimde 8. ihracatta bazı ürünlerle 2. bazı ürünlerde de 3. sırada yer aldığını dile getiren Kaçmaz, “Türkiye üretim ve ihracatta önemli bir küresel oyuncu haline geldi. Bunun en somut ifadesi 4 yılda bir yapılan 14.Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin 8-13 Kasım 2020’de Türkiye’de yapılacak olması büyük fırsat” dedi.

Kaçmaz, turunçgilde endüstriyel ürünlere geçiş noktasında bir dizi çalışmalar yürüttüklerine de işaret ederek, “Özellikle Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte bir fizibilite raporu hazırlıyoruz. Diğer taraftan da özel sektörün çalışmaları var, bunlara da katkı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ovalık alanlarda yeni dikimler var

Kaçmaz, deniz kıyılarındaki yapılaşmalar nedeniyle turunçgil bahçelerinin söküldüğünü, ancak ovalık alanlarda yeni dikimlerin olduğunu ve dikimlerle üretimin arttığını söyledi.