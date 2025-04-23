Turuncu bayrakla israf yüzde 70 düşecek
Türkiye'de sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrak, 2019'dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere veriliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turuncu bayrak, 85 turistik tesiste uygulanıyor. Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
2025 için çalışmalar başladı
Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü Ali Akgün, sonuçlarla kapattıklarını ve 2025 sezonu için yıl başından itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.
Turuncu bayrağın dalgalandığı turistik tesislerdeki 2024 raporlarını irdelediklerini ve 2025 için hedefler belirlediklerini aktaran Akgün, şunları kaydetti:
"Kriterleri uygulayan tesislerde yıllık ortalama yüzde 17 oranında israfı önlüyoruz. 2024'te yüzde 40'a yakın gıda israfı önleyen tesisimiz oldu. 2025'teki hedefimiz daha yüksek. Asıl hedefimiz yüzde 70 oranını yakalayabilmek, bunun için, turuncu1 süreye ihtiyaç var. Yüzde 40 da gerçekten iyi bir rakam. İşletmeler adapte olduğu zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Hem işletmenin ekonomisi hem de milli kaynakların korunması için güzel bir uygulama."
Yaptıkları etkinliklerle turuncu bayrak tanınırlığının daha da arttığını dile getiren Akgün, hem çalışanlarda hem de misafirlerde bir hassasiyet olduğunu ifade etti. Akgün, özellikle küçük misafirlerde geri dönüşümü daha hızlı alabildiklerini belirtti.