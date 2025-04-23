Turuncu bayrakla israf yüzde 70 düşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tür­kiye Aşçılar Federasyonu, Tür­kiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Turist Reh­berleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turun­cu bayrak, 85 turistik tesiste uy­gulanıyor. Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bay­rak uygulamasıyla gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkında­lık oluşturulması amaçlanıyor.

2025 için çalışmalar başladı

Gıda İsrafını Önleme ve Bi­linçlendirme Programı Direktö­rü Ali Akgün, sonuçlarla kapat­tıklarını ve 2025 sezonu için yıl başından itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Turuncu bayrağın dalgalandığı turistik tesislerdeki 2024 rapor­larını irdelediklerini ve 2025 için hedefler belirlediklerini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Kriterleri uygulayan tesisler­de yıllık ortalama yüzde 17 ora­nında israfı önlüyoruz. 2024'te yüzde 40'a yakın gıda israfı önle­yen tesisimiz oldu. 2025'teki he­defimiz daha yüksek. Asıl hedefi­miz yüzde 70 oranını yakalayabil­mek, bunun için, turuncu1 süreye ihtiyaç var. Yüzde 40 da gerçekten iyi bir rakam. İşletmeler adapte olduğu zaman güzel sonuçlar alı­yoruz. Hem işletmenin ekonomi­si hem de milli kaynakların ko­runması için güzel bir uygulama."

Yaptıkları etkinliklerle turun­cu bayrak tanınırlığının daha da arttığını dile getiren Akgün, hem çalışanlarda hem de misafirlerde bir hassasiyet olduğunu ifade et­ti. Akgün, özellikle küçük misa­firlerde geri dönüşümü daha hızlı alabildiklerini belirtti.