TUSAŞ, 2034 hedeflerini açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA... Binlerce hava aracı üretilecek!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şirketin Kahramankazan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2034 yılına uzanan hedeflerini paylaştı. Demiroğlu, bu süre zarfında 500 adet KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ ile 350’yi aşkın GÖKBEY, ATAK ve ATAK-2 üretmeyi planladıklarını belirtti.

TUSAŞ’ın üretim hatlarını da kapsayan programda KAAN, AKSUNGUR, ANKA, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY ve ATAK projeleriyle ilgili mühendislerden bilgiler alındı. Demiroğlu, halihazırda 83 ANKA İHA ve 92 ATAK helikopterinin sahada görev yaptığını vurguladı.

HÜRJET’te hedef 100’ün üzerinde sözleşme

Demiroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 adet HÜRJET siparişi alındığını belirtti. İspanya ile yapılan iş birliğiyle bu sayının artacağını öngören Demiroğlu, “İspanya’nın HÜRJET’i tercih etmesi NATO kapısını açabilir. Bu yıl içinde toplamda 100’ün üzerinde siparişle sözleşme imzalamayı hedefliyoruz” dedi. HÜRJET’in Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimatının 2027 başında, İspanya’ya teslimatın ise 2028’de yapılması planlanıyor.

KAAN 2025’te üç prototiple havalanacak

Milli muharip uçak KAAN’ın üretim süreci de planlandığı şekilde ilerliyor. İki prototipin üretiminin sürdüğünü belirten Demiroğlu, 2025 sonunda ikinci, 2026 başında ise üçüncü prototipin uçurulacağını, toplamda üç KAAN’ın 2025 içinde gökyüzünde olmasının hedeflendiğini aktardı. KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatlarının 2028 sonu ya da 2029 başında başlaması bekleniyor.

ANKA-3 seri üretime geçiyor

ANKA-3 için de önemli açıklamalarda bulunan Demiroğlu, kapalı silah yuvasından atışın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. “ANKA-3, Türkiye’de bu sistemi başaran ilk hava aracı oldu. 2026’da seri üretime geçilecek, ilk teslimat da 2026 sonunda veya 2027 başında yapılacak” dedi.

Yerli motorla 40 bin fitte başarı

AKSUNGUR’un 52 saat havada kalabildiğini ve 3 bin kilometre menzile ulaştığını vurgulayan Demiroğlu, yerli dizel motor PD170 ile birlikte 40 bin fit irtifaya ulaşıldığını açıkladı. Bu motorun dizel sınıfında elde ettiği irtifa rekoru, Türk havacılığı için önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

2034’te 12 milyar dolar ciro hedefi

TUSAŞ'ın 2034 yılına kadar olan hedeflerini paylaşan Demiroğlu, “Yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ; 350’nin üzerinde GÖKBEY, ATAK ve ATAK-2; 600’e yakın ANKA-3, ATAK, ANKA-1 ve AKSUNGUR üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca 20’ye yakın uydu üretimi hedefliyoruz. Bu, bugüne kadar yapılanın çok ötesinde bir üretim demek. 2034’te 12 milyar dolar ciro hedefliyoruz” dedi.

Hedef: Servis, lojistik ve yedek parça alanını büyütmek

Demiroğlu, TUSAŞ’ın sadece üretim değil, satış sonrası hizmetlerde de büyüme hedefinde olduğunu söyledi: “Beş yıl içinde en büyük ciroyu servis, lojistik ve yedek parça hizmetlerinden elde edebiliriz. Müşteriye yalnızca ürünü değil, tüm hizmeti sunmak istiyoruz.”

“HÜRJET motorunda güzel haber bekliyoruz”

HÜRJET’in motor tedarik sürecine ilişkin de konuşan Demiroğlu, “Motorla ilgili olumlu bir gelişmenin bugün yarın açıklanmasını bekliyoruz. Sistemi dışarıdan alamazsak, kendimiz yapmak zorundayız” dedi.

TUSAŞ artık küresel bir oyuncu

Demiroğlu, TUSAŞ’ın Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’da ofisleri bulunduğunu belirterek, “Son 10 yılda 10 binden fazla kişi TUSAŞ’a katıldı, şu anda toplam istihdam 16 bine yaklaştı. 125 millileştirme projesi tamamlandı, 330 proje ise devam ediyor. Bu sayede yılda 1 milyar dolar ülkede kalacak” ifadelerini kullandı.