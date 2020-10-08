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TUSAŞ, Artificial ile 2.5 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı

TUSAŞ ve Artificial tasarım ve üretim konularında 2,5 milyon euroluk bir sözleşmeye imza attı.

TUSAŞ, Artificial ile 2.5 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı
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İspanya merkezli mühendislik ve danışmanlık şirketi Artificial Intelligence Structures SA Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile 2,5 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı.

Artificial'dan yapılan açıklamaya göre sözleşme, 8 uçuş kontrol çubuğunun tasarımı ve üretimini ve şirketin 200 adet ürünün gelecekte üretimi için tercih edilen tedarikçi olarak belirlenmesini kapsıyor.

Kaynak: Reuters

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