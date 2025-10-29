TUSAŞ Hürjet Avrupa yolcusu! İspanya, Türkiye’den 45 HÜRJET alımını onayladı

İspanya Bakanlar Kurulu, 28 Ekim’de yaptığı toplantıda Türk yapımı HÜRJET’lerin satın alınmasına resmen onay verdi.

Kararda, “Mevcut AE.09 (F-5) uçaklarının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon avro olan sözleşme onaylanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Anlaşmaya göre İspanya, Türk HÜRJET’lerinden 45 adet tedarik edecek.

Bu adım, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin pilot eğitim sisteminin modernizasyonu açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Eğitim ve operasyon kabiliyeti artacak

Bakanlar Kurulu kararında, sözleşmenin amacının pilot eğitiminde kabiliyetlerin yenilenmesi ve genişletilmesi olduğu vurgulandı.

Yeni sistemin, “karmaşık güvenlik senaryolarına uygun operasyonel hazırlık sağlamayı” hedeflediği belirtildi.

Sözleşme, imza tarihinden itibaren 30 Kasım 2035’e kadar geçerli olacak ve uzatma seçeneği bulunmayacak.

Teslimatların 2028’de başlaması, HÜRJET’lerin ise en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.

Airbus liderliğinde 15 İspanyol şirketi projede yer alacak

İspanyol savunma haber sitesi Infodefensa, projede Airbus’ın ulusal koordinatör olacağını duyurdu.

Airbus’a, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, CESA, CLUE, GMV, Grabysur, Indra, Grupo Oesia, Orbital ve Sener gibi 15 büyük İspanyol havacılık şirketi eşlik edecek.

Ayrıca İspanya Sanayi Bakanlığı, projeye beş yıla yayılan 1,04 milyar avroluk kredi desteği sağlayacak.

“HÜRJET, yeni nesil eğitim sisteminin temeli olacak”

“Actualidadaeroespecial” adlı havacılık sitesi, anlaşmayı şu ifadelerle duyurdu:

“Anlaşma, Airbus’ın tasarım, sistem entegrasyonu ve hizmet desteği konusundaki uzmanlığıyla, TUSAŞ’ın gelişmiş süpersonik HÜRJET tasarımını birleştirecek. Bu model, geleceğin eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği teknolojik temeli oluşturacak.”

HÜRJET hakkında

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak dikkat çekiyor.

Tek motorlu, çift kokpitli, süpersonik özelliklere sahip olan HÜRJET; pilot eğitiminden hava devriyesine, hafif taarruz görevlerinden akrobatik gösterilere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.