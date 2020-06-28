TUSAŞ, TÜBİTAK ve Türksat'ın ortaklığında yeni uydu şirketi kuruluyor

28 Haziran 2020

Dijital Gündem’in 26 Haziran’da gerçekleştirdiği, "Salgın Süreci ve Sonrasında Savunma Sanayii” başlıklı yedinci video konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinin bilişim, telekom, uydu ve siber güvenlik sektörleri ile birlikte yürüttüğü mevcut çalışmalara değindi. Demir, yakın gelecekte; TUSAŞ, TÜBİTAK ve Türksat’ın ortak olarak kuracakları, Türkiye’nin yeni uydu şirketinin de sinyallerini verdi.

Prof. Dr. Demir, Türkiye’de uydu alanında kurulması hedeflenen yeni bir şirketin sinyallerini ise şu şekilde verdi: “TUSAŞ, Türksat ve TÜBİTAK; iletişim, haberleşme ve gözlem uyduları denkleminde, birbirleri ile dirsek teması kurması gereken kuruluşlar. Bundan sonra daha sık dillendireceğimiz konu, bu yapı içerisinde, uyduya yönelik gerek haberleşme olsun gerek gözlem uyduları olsun, çeşitli yörünge seviyelerinde, çeşitli büyüklük ve kabiliyetlerde uyduların, üretilebileceği bir yapının artık şart olduğu görüşündeyiz. Bu konu zaman zaman tarafımızdan gündeme getirildi ve sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da üzerinde genelde üzerinde çalışılması tavsiye edilen bir konu oldu. Şu aşamada net olarak konuştuğumuz, bu oyuncuların, bir araya gelerek oluşturdukları yapının, Türkiye’nin uydu şirketi olması.”