TUSAŞ yan sanayide hedefi açıkladı: 10 yılda 3 kat büyüme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tedarikçi ağında yer alan firmaları “Yardımcı Sanayi Zirvesi 2025” kapsamında bir araya getirdi. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen buluşmaya toplam 297 firma katılım sağladı.

"5 yıl içerisinde yüzde 73 seviyesine çıkartacağız"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuşmasında yerli üretim zincirinin kritik önem taşıdığını belirterek, “TUSAŞ olarak yalnızca teknolojilerimizi değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiren iş birliklerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Yardımcı sanayimizle birlikte geliştikçe, küresel ölçekte daha rekabetçi bir yapıya kavuşuyoruz. Ürettiğimiz parçaların bugün yüzde 53'ü yan sanayimiz tarafından üretilirken bu rakamı 5 yıl içinde yüzde 73 seviyesine çıkartacağız. Önümüzdeki 10 yılda yardımcı sanayi hacmimizi artırarak 3 kat büyüme sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Havacılık Yapısalları Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ise sanayileşme süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunarak ekosistemin güçlü yanlarını ve gelişime açık noktalarını paylaştı.

Zirvenin panel ve sunum bölümünde sektörün güncel gereksinimleri ve ileriye dönük hedefler masaya yatırıldı. İlk oturumda sanayileşme sunumu yapılırken, yoğun ilgi gören “KAAN: Hayalden Gerçeğe” panelinde Milli Muharip Uçak KAAN’ın gelişim süreci ve tedarikçi ekosistemine yansımaları tartışıldı.

İş birliği devam edecek

“Değişen Ekonomik Koşullarda Sanayileşme” başlıklı oturumda da liderlik, dönüşüm ve havacılık sanayisinin geleceğine ilişkin görüşler aktarıldı.

Etkinlik, tedarikçi ekosistemine katkı sunan firmalara teşekkür plaketlerinin verilmesiyle tamamlandı. TUSAŞ yetkilileri, yerli üretim kapasitesinin artırılması, yeni iş birliklerinin desteklenmesi ve rekabetçi sanayi yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.