TUSAŞ’tan dev kompozit yatırımı

Mehmet KAYA

ANKARA – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dünya yapısal havacılık kompozit ihtiyacının yüzde 2’sini karşılayacak kapasiteye sahip havacılık kompozit üretim tesisinin de aralarında bulunduğu tesislerin açılışını yaptı. Türkiye’nin en önemli havacılık ve savunma projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak (MMU) mühendislik merkezinin de aralarında bulunduğu tesislerin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, kompozit ürün üretim tesisinin yanında, yıl sonuna kadar MMU’nu üretiminin yapılacağı hangarın ve Avrupa’nın ikinci büyük rüzgar tünelinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törendeki konuşmasında Türkiye’ye yönelik uygulanan ambargolara yerli ürünlerle karşılık verildiğini vurguladı. Erdoğan, “Araştırma-geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sürü İHA’lar ve deniz platformlarından savaş yönetim sistemine, insansız araçlardan yapay zekaya, elektromanyetik sistemlerden lazer silahına, uydulardan uzay sistemlerine kadar savunma sanayiinde olmamız gereken hangi teknoloji alanı varsa hepsine varız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde HÜRKUŞ, HÜRJET ve ATAK programlarının üretim tesislerini gezdi. Erdoğan törendeki konuşmasında, Türkiye’nin savaş gemisi tasarım ve üretimi, insansız taktik ve silahlı hava araçlarını üreten az sayıda ülkelerden biri olduğunu, yürütülen proje sayısının 20 yıl içinde 62’den 750’ye yükseldiğini vurguladı.

Erdoğan, “Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yürütebilmeyi, sınır ötesi barış harekatlarımızı istediğimiz gibi gerçekleştirebilmeyi işte bu başarılara borçluyuz. Artık çıtayı daha yukarı çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MMU’nun 2023’te hangar çıkışı (uçuş öncesi yer testlerine başlama aşaması) yapılacağını, 2025’te ilk uçuşunu yaparak, 2029’da envantere gireceğini de açıkladı. Bu arada, Recep Tayyip Erdoğan, SSB iştiraklerinden Delta V firmasının hibrit yakıtlı roketinin testlerinin başarılı olduğunu bildirdi.

Ankara HAB

Ankara’da, TUSAŞ’ın yanında kurulan Ankara Uzay, Havacılık İhtisas OSB’de (HAB) arsa tahsislerinin bittiğini, 18 firmanın yatırımı tamamladığını, 57 firmanın devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “HAB ile uzay ve havacılık alanlarında kendi sanayimizi desteklemeyi, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamayı, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracat yapmayı hedefliyoruz.” Şeklinde konuştu. Erdoğan, aynı bölgede Teknokent Teknoloji HAB’ın da kuruluş çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Temel Kotil: Üzerinde güneş batmayan şirketiz

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise konuşmasında, Filipinler’e 6 ATAK helikopter ihracı programında, 2 helikopterin teslim edildiğini açıkladı. Hizmete giren MMU Mühendislik Merkezinde zirve noktasında 2 bin 300 mühendisin çalışacağını belirten Kotil, MMU üretim hangarının yıl sonuna tamamlanacağını ve burada da 1000 teknisyenin görev alacağını bildirdi. Sene sonunda Avrupa’nın ikinci büyük rüzgar tünelinin tamamlanacağını da açıklayan Kotil, böylece MMU ve diğer havacılık projelerinin rüzgar testlerinin kendi içinde yapılabileceğini kaydetti.

Kotil, ilk Türk tasarım ve üretimi jet eğitim ve yakın destek uçağı HÜRJET’in 2023’te ilk uçuş, 2025’te de envantere girmesini planladıklarını açıkladı. Kotil, Malezya’nın 18 jet eğitim uçağı alımı ihalesine de HÜRJET ile katıldıklarını hatırlattı.

Kotil, “2028'de 10 bin mühendis ve 10 bin teknisyenle dünyada ilk 10'a giren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Malezya’dan Pakistan’a, Almanya’dan Fransa’ya kadar pek çok ülkedeyiz. Şirketimiz üzerinde şu anda güneş batmıyor.” ifadelerini kullandı.

İsmail Demir: Uçak mühendislerinin iş bulma sorunu yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, havacılık alanında yürütülen projeleri değinerek, “Yıllar boyunca birçok uçak mühendisi yurt dışına gitmek, başka tahsiller yapmak, başka konularda mühendislik yapmak zorunda kaldılar. Bunun sebebi neydi? Bir irade, bir vizyon, bir proje olmamasıydı. Hatta F-16 montajları bittiğinde bu TUSAŞ'ı acaba ne yapacağız diye tartışmalar oldu. Ama bugün çok şükür şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok. Bir çok mühendisimizin iş bulma diye bir sorunu yok.” dedi.

İsmail Demir, başta rüzgar tüneli olmak üzere, yapılan yatırımların Türkiye’nin gelecekteri havacılık ve uzay projelerine büyük katkı vereceğini belirtti.

Dünya havacılık kompozit üretim kapasitesinin yüzde 2’si kapasitede

TUSAŞ bünyesinde yapılan 4 ayrı tesis törenle açıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil açılan tesislerden biri olan Kompozit Üretim Binası ve Yardımcı Tesislerin, tek çatı altında dünyanın en büyük 4. Büyük kompozit üretim tesisi olduğunu bildirdi. Tesisin, dünyada hava yapısal ürünleri kompozit pazarının yüzde 2’sini karşılayacak kapasiteye sahip olduğu kaydedildi.

Kompozit tesis yanında, TUSAŞ’ın MMU tasarımının yapılacağı mühendislik merkezi de hizmete girdi. Merkezin yatırım bedelinin 220 milyon TL olduğu bildirildi.

TUSAŞ’ın uzay alanındaki tasarım ve üretiminin yapılacağı Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi ve Fabrika Seviyesi Komponent Bakım onarım Kontrol Merkezi de hizmete açıldı.