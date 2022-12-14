TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağı geliyor

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada, savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirterek, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.

Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor" şeklinde konuştu.

ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'lar, PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Modernize Zırhlı Muharebe Araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip VURAN araçları ilk kez envantere girecek.

Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."

E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.

"Hava yolu sektör cirosu 272,59 milyar liraya ulaştı"

Sivil havacılıkta Türkiye'nin şaha kalktığını kaydeden Oktay, hava yolu sektör cirosunun 2002'de 3,6 milyar lira iken 2022 haziran itibarıyla 272,59 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Hava yolu sektörü istihdamının 2022 Haziran itibarıyla 253 bin 885'e yükseldiğini aktaran Oktay, havalimanı sayısının 26'dan 57'ye çıkarıldığını ifade etti.