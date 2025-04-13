TÜSAYDER satın alma ve tedarik zinciri sektörünü bir araya getirdi

TÜSAYDER'in ev sahipliğinde, "Şimdi Değişim Zamanı! Hazır Mısın?" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen zirveye, sektör temsilcilerinin yanı sıra profesyoneller, uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

Zirvede gerçekleştirilen konuşma ve panellerde, küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar, dijital ve yapay zeka dönüşümünün satın alma ve tedarik zinciri sektörü üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜSAYDER Başkanı Meriç Atalay, 1400 üyesi bulunan bir dernek olarak Türkiye'nin tedarik zincirine yön vermeye çalıştıklarını belirtti.

Bu grubun Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 30-35'ini yönettiğini vurgulayan Atalay, "Bugün bu zirveyi yapmamızın temel amaçlarından biri, derneğin varoluş sebebi olan Türkiye'nin tedarik zinciri verimliliğini artırmak. Burada 60'ın üzerinde kurum, 600'ün üzerinde sektörü yöneten profesyoneli görüyoruz." diye konuştu.

Atalay, zirvede, dernek olarak çok önemli gördükleri tarım ve hayvancılığın mevcut durumunu, önündeki engelleri ve çözümleri konuştuklarını söyledi.

Zirve kapsamında yapay zeka kullanımı, ekonomik gelişmeler ve bunların Türkiye'nin tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin uzmanlar tarafından değerlendirildiğini anlatan Atalay, ülkede yapay zeka destekli tedarik zinciri uygulamalarının da ele alınan önemli konulardan biri olduğunu aktardı.

Yapay zekanın hızlı bir şekilde dünyanın ve Türkiye'nin gündemine girdiğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, şirketlerin üretmiş olduğu yapay zeka çözümlerinin çok hızlı bir şekilde entegre olabildiği, insan kaynakları, satış operasyonları, denetim gibi konularda bu süreçler çok hızlı ilerliyor. Dünyaya baktığımız zaman aynı Türkiye'deki gibi tedarik zincirleri fonksiyonlarında yapay zeka uygulaması çok hızlı gelmiyor. Çünkü her şirket kendi nevi şahsına münhasır süreçlerden geçiyor. Dolayısıyla yapay zeka konusunda ülke olarak çok geride kalmış değiliz ama rakiplerimiz çok hızlı yol alıyor. Global şirketlerin en az yüzde 71'i en az bir fonksiyonlarında yapay zekayı kullanıyorlar. Biz hızlı bir şekilde değişmezsek, önlem almazsak, rekabette bir adım atmazsak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye'deki büyük şirketlerin bu rekabetin gerisinde kalacağını göreceğiz."

"Türkiye köprü değil, merkez olmalı"

Liderlik ve Yönetim Danışmanı Faruk Oral da Türkiye'nin coğrafyasının önemli avantajlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin coğrafi konumuna atıfta bulunan Oral, "Türkiye köprü değil, merkez olmalıdır." dedi.

Oral, merkez olmanın önemli olduğunu vurgulayan, "Türkiye bunu neyle sağlayabilir? Türkiye'nin yolları iyi. Türkiye'nin limanları iyi. Türkiye'nin altyapısı itibarıyla havalimanları iyi. Bu ülkelerin arasında olması, coğrafi olarak çeşitli ürün ve hizmetlere uygun bir sanayi alt yapısının olması Türkiye'nin avantajları." değerlendirmesinde bulundu.