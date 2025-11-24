TÜSEDAD Başkanı Doğru: Şap hastalığı ette yüzde 30’a varan kayıp yarattı, fiyatlar yükselecek

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı yüzünden beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15-20 kayıp tahmin ettiklerini belirtti.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 22 Kasım fiyatlarına göre holstein cinsi danalarda kesim fiyatları kilogram başına 30 lira arttı. 400 kilogram üzeri danalarda fiyat 490 liraya yükseldi. Tüm ağırlık gruplarında 30 liralık artış görülürken; diğer ırklarda kesim fiyatları kilogram başına 420–520 lira aralığına çıktı. İnek kesim fiyatları ise 350–440 lira bandına taşındı.

“Şap hastalığı tüm Türkiye’ye yayıldı, hasar uzun sürecek”

Şap hastalığının “ülke genelinde girmediği il bırakmadığını” vurgulayan Doğru, özellikle besi işletmelerinde ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Hastalık nedeniyle 200–300 kilogram arasında düşük verimli hayvanların bile erken kesime gittiğini aktaran Doğru, “Aşıyı geç yapanlar daha çok zarar gördü. İki doz aşısını tamamlayanlar ise hastalığı çok daha az hasarla atlattı” dedi.

Şap hastalığının etkilerinin “6 Şubat depremi kadar uzun süreceğini” belirten Doğru, hastalığın hem süt verimini düşürdüğünü hem de döl verimini bozduğunu anlattı:

“Dana sıkıntısı var, et fiyatlarının artması doğal”

Şap salgını sırasında erken kesime giden hayvanlar nedeniyle piyasada arz fazlası oluştuğunu ve bunun bir süre fiyatları baskıladığını belirten Doğru, bugün tam tersi bir tablo olduğuna dikkat çekerek, “Normal şartlarda bu aylarda kesime gelecek hayvanlar çoktan kesildi. Şu anda dana sıkıntısı var. Et fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz. Dünyada da benzer bir trend var; ABD gibi et üretiminin güçlü olduğu ülkelerde dahi fiyatlar tarihî seviyelerde” ifadesini kullandı.

Doğru, ithalatın yalnızca “kısa vadeli ve geçici” bir çözüm olabileceğini belirterek, fiyat baskılamanın uzun vadede hayvancılığı zayıflattığı uyarısında bulundu.