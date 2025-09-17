TÜSEDAD beklentisini açıkladı: Çiğ süte yüzde 14,44 zam talebi!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep etti.

TÜSEDAD yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin 16 Temmuz 2025 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olan yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 18,35 TL/LT + soğutma ve hizmet bedeli olarak açıklanmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada şu bilgiler verildi

"Aynı toplantıda alınan ve Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirileceği yönündeki açıklama, üreticiler için umut verici olmuştur. Ancak gelinen noktada, üreticilerimizin devam edip etmeme kararını belirleyecek bir kırılma eşiğine yaklaşılmıştır.

Üreticiyi koruyacak, sanayicinin hammaddeye erişimini sağlayacak ve tüketicinin yerli, sağlıklı süt ürünlerine ulaşımını güvence altına alacak adil bir denge fiyatı için; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, sadece üreticiyi değil, sektörün tüm paydaşlarını koruyacak bir denge fiyatıdır. Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir.

Bizler üretmeye, ülkemizin gıda güvenliğine katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Bu süreçte tüm taraflarla diyalog içinde, ortak akıl doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."