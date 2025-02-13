TÜSEDAD’dan çiğ süt için yeni tavsiye fiyatı belli oldu

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ocak 2025 dönemi için soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL/lt olarak önerdi. Dernek, bu fiyatın sektörde arz-talep dengesini koruyacağı ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacağı görüşünü paylaştı. Geçtiğimiz ay 23,52 TL olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı, bu ay yüzde 20 kâr marjı esas alınarak 24,30 TL olarak belirlendi.

Sıcak süt için USK fiyatı

TÜSEDAD, sıcak çiğ süt için ise Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) önerdiği 22,80 TL/lt fiyatını desteklediklerini belirtti. Ocak ayında 1 litre çiğ süt üretim maliyeti 20,50 TL olarak hesaplanırken, 1,50 TL'lik soğutma maliyeti düşüldüğünde sıcak süt için maliyet 19,00 TL/lt olarak belirlendi.

Maliyet artışlarının sebepleri

TÜSEDAD’ın açıklamasına göre, Ocak ayı maliyetleri bir önceki aya göre 90 kuruş arttı. Bu artışın başlıca sebepleri arasında şunlar yer aldı:

* Kesif yem fiyatlarına yapılan yüzde 6'lık zam,

* Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın personel maliyetine etkisi,

* Reforme hayvan kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir değişiklik olmaması.

Asgari ücret artışının etkisi

TÜSEDAD, 2025 yılı başında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın çiğ süt üretim maliyetine önemli bir yük getirdiğini vurguladı. Açıklamada, “Asgari ücrete yapılan zam nedeniyle personel giderinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 14,27’den yüzde 17,79’a yükseldi. Bu artış, litre başına maliyeti 65 kuruş artırdı” denildi.

Sektörün dengesini korumak için tavsiye fiyat

TÜSEDAD, çiğ süt fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak belirlenmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağını vurguladı. Dernek, her ay düzenli olarak üretim maliyetlerini hesaplayıp üzerine ortalama yüzde 20 kâr ekleyerek tavsiye fiyat açıkladıklarını belirtti.