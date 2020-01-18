TÜSES yeni yönetimini seçti

18 Ocak 2020

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Kurul'da yapılan seçim sonrasında, TÜSES başkanlığına Celal Korkut Yıldırım yeniden getirildi. Seçim sonrasında kuruma 23 yeni üye katıldı. Yapılan seçimle TÜSES Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Celal Yıldırım (Başkan), Prof. Gazi Zorer (Genel Sekreter), Dursun Bulut (Sayman), Adil Demirci, Cemal Tamer Altunay, Prof. Erhan Doğan, Murat Ersoy, Sevgi Uçan Çubukçu, Prof. Şule Kut. TÜSES yedek yönetim kurulu üyeliklerine de Ali Gürlek, Bahar Yalçın, Mebuse Tekay, Sevda Yüzbaşıoğlu ve Seyfi Erbaş seçildi.

“Katılımcı demokrasiye bağlıyız”

TÜSES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut Yıldırım, “30 yılı geride bırakan vakfımızı bugün de güçlü kılan kuşkusuz onun kuruluş felsefesinde yatan çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir demokrasi düşüncesine olan sıkı bağlılıktır” dedi.