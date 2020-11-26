Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Baş ekonomistliğine, Gizem Öztok Altınsaç atandı. Görevinden ayrılan Zümrüt İmamoğlu yerine atanan Gizem Öztok Altınsaç, 1 Aralık 2020 itibariyle görevine başlayacak.

TÜSİAD'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Gizem Öztok Altınsaç 1 Aralık 2020 itibariyle TÜSİAD Baş ekonomisti olarak göreve başlayacak. Finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç’ı TÜSİAD’taki yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Yurtdışında bir finansal kurumda kariyerine devam edecek olan TÜSİAD eski Baş ekonomisti Sayın Zümrüt İmamoğlu’na başarılar diliyor, TÜSİAD’a tüm katkıları ve değerli çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gizem Öztok Altınsaç kimdir?

Gizem Öztok Altınsaç, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi İktisat yüksek lisansına başladı ve aynı üniversitede asistanlık yaptı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım’da Ekonomistlik görevine başladı. 2012-2016 yılları arasında Garanti Yatırım’da Baş ekonomistlik görevini yerine getirdi. Ardından GOA danışmanlık şirketini kuran Altınsaç çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti verdi. 2011 yılından bu yana, eş zamanlı olarak, Bloomberg HT’de yorumcu olarak yayın yapan Altınsaç, Sabancı Üniversitesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi’nde dersler veriyor.