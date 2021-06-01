TÜSİAD Başkanı Kaslowski: AB'deki düzenlemeleri temel önemde görüyoruz

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın çevrim içi düzenlediği “15. eTürkiye (eTR) Ödülleri” töreninin açılışında konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, içinde bulunulan günlerde dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine girdiğine tanıklık edildiğini söyledi.

Tedarik zincirinin dijitalleşmesinin sağladığı fırsatlardan azami ölçüde yararlanabilmek için şirketlerin müşteriden tedarikçiye kadarki süreçte hasat edeceği verinin kritik önemde olduğunu vurgulayan Kaslowski, “Kaliteli veriye erişim imkanlarının genişletilmesi ise yüksek kapasiteli teknik altyapının yaygın bir şekilde tesis edilmesi ile mümkün olabilir. Kuşkusuz bu süreçte, ülkemiz ekonomisi açısından en önemli paydaşımız olan AB'deki düzenlemeleri temel önemde görüyoruz. Bu anlayışla yeni bir Avrupa veri modeli oluşturma fikri üzerine kurulmuş olan Veri Yönetişimi Yasa Tasarısı'nı yakından takip ediyor, bu süreçlere uyumun önemini vurguluyoruz. Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında kamu ekonomideki önemli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmazdır. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Dijital dönüşümde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var”

Salgın ile mücadele edilen bu zorlu dönemin tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli değişim gerekliliklerini ortaya çıkardığını belirten Kaslowski, pazara erişim hızının, kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmek için veri optimizasyonunun, kalitenin yanı sıra sürdürülebilirliğin öneminin deneyimlendiğini aktardı.

Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına bakıldığında bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu kaydeden Kaslowski, “Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe katetme potansiyelimiz var. Bu potansiyeli en verimli şekilde hayata geçirmek için ise ele almamız gereken alan çok geniş. Bu alanlar; eğitim, geniş bant altyapısının güçlendirilmesi, bilgiye erişimin güvenceye alınması, kişisel verilerin korunması, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının desteklemesini içeren geniş bir yelpazeyi kapsıyor.” dedi.

"e-Devlet’i, güvenilir bir devlet için temel unsur olarak görüyoruz"

Kaslowski, IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kamu yöneticilerinin yüzde 68'inin, ileri analitik çözümlerinin gelecek yıllarda dijital dönüşüm stratejileri için önemli veya çok önemli, yüzde 40'ının ise veri analitiğinin “bilgi teknolojileri” portföylerinde planlanan en büyük yatırım olduğunu belirttiğini söyledi.

e-Devlet’i, sadece verimlilik için değil, daha şeffaf ve hesap verebilir, daha yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı, neticede güvenilir bir devlet için temel unsur olarak gördüklerini belirten Kaslowski, bunun tesis edilmesinde de bu anlayışı içselleştirmiş e-dönüşüm liderlerinin ve yaygınlaşan kamu uygulamalarının önemli rol oynadığına inandıklarını kaydetti.