TÜSİAD Başkanı Kaslowski: En kritik sorun 'kurumsuzlaşma'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, sıkı para politikasına bir süre daha devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uzun zamandır büyümemiz sürdürülebilirlik kriterlerinden uzak. Enflasyonu düşürme hedefinde uzlaşamamamız fiyat istikrarını engelliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor. İşsizlik rakamlarında artış ve geniş tanımlı işsizliğin neredeyse toplumun 3'te birini sarması yangının hızla yayıldığını gösteriyor” dedi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye ekonomisinin bugün karşı karşıya olduğu en kritik sorunun 'kurumsuzlaşma' olduğunu belirterek, "Kurumlarımızın zayıflaması, karar verme ve uygulama süreçlerinde uzun vadeli, öngörülebilir, bilimsel plan ve aksiyonların yerini kısa vadeli karar ve uygulamaların alması, istişare mekanizmasının yeterince çalıştırılmaması gibi sorunlarımız var. Her geçen gün kurumlardaki bu eriyişin, idari sistemimizin işleyişine, toplumumuzun refah ve huzuruna, ülkemizin piyasalardaki görünümüne, itibarına, güvenilirliğine ne denli ciddi hasar verdiğini daha iyi görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Derin yalnızlıktan kurtulmalıyız"

"Uluslararası alandaki derin yalnızlıktan kurtulmalıyız" diyen Kaslowski, "Müttefiklerle ve çevre ülkelerle ilişkilerin onarılmasını, Türkiye’nin stratejik kimliğinin, hedef aldığı çağdaş değerler doğrultusunda netleşmesini, AB ile ilişkilerin al-ver kapanından kurtularak tam üyelik hedefi ile ileriye götürülmesini bekliyoruz. Bireysel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamaların kalkması, hukukun üstünlüğüne saygının tesisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, yeni bir onarım döneminin olmazsa olmaz adımlardır" şeklinde konuştu.

Siyasi partilerin demokrasiler için en önemli unsur olduğunu ifade eden Kaslowski, "Siyaseti, parti kapatmalarla, siyasetten yasaklamalarla değil; demokratik kanalları açık tutacak şekilde ele alan, hesap verebilirliği geliştiren, siyasetin finansmanını siyasi etik ölçülerine göre düzenleyen, evrensel hukuk ve AB standartlarında bir yasal altyapı demokratik sistemimizi güçlendirecektir" ifadesini kullandı.