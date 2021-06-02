TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Yeşil dönüşümle uyumlu bir yol haritası lazım

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda iyi olması gerektiğini belirterek, "Bunları yapmadığımız takdirde farklı engellerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunları yaptığımız sürece önemli bir üretim merkezi haline geleceğimize inanıyorum. Asya'dan, Körfez ülkelerinden çok daha çekici bir yatırım ortamında yer alabileceğimize inanıyorum." dedi.

Perakende Günleri'nde konuşan Kaslowski, TÜSİAD'ın dijital dönüşümün yakalanması ve yeşil dönüşüm gibi konuları yakından takip ettiğini aktararak, "Dijital dönüşümün yakalanması, sürdürülebilir kalkınma anlayışının içselleştirilmesi, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konuları öne çıkıyor. Yakın gelecekte de gündeme damga vurabilecek olan bu konuları hem iş dünyası hem topluma etkileri bakımından yakından takip ediyoruz, edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda iyi olması gerektiğini belirten Kaslowski, "Bilhassa Avrupa'nın öncülüğünde başlatılan Yeşil Mutabakat, yeşil iklim değişikliği konusundaki farkındalık öncelikli stratejiler arasına girmiştir. Bununla beraber dijital dönüşüm ve dijital dönüşümle beraber gelen fırsatlar, bununla ilgili birçok yeni düzenlemeler söz konusu. Bu değişimi göz önünde tuttuğumuzda, öncelikle ortak pazarın içinde ürünlerimizin serbest dolaşımını sağlayan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu gerçekleştirebilmek için haliyle bizim de bu yeşil dönüşümle uyumlu bir yol haritasına sahip olmamız lazım." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 2 yıl önce yeni kurdukları proje bazlı bir yapı sayesinde şu anda Türkiye'ye hizmet ettiklerini aktararak, "Yurt dışındaki şubelerimizle lobicilik faaliyetleri yürütüyoruz. Sahada mücadele veren bir yapıyız. MÜSİAD, hem ekonomide birleştirici bir güç hem de sermaye olarak Türkiye'nin sermayesine çok ciddi katkı sağlayan bir yapı." dedi.

Dünyanın yeni üretim merkezinin Türkiye olduğunu belirten Kaan, "Burada yapılması gereken adımlardan biri şehirlerin kalkınmasını ön plana getirmek. Çünkü Türkiye'nin her şehrine özgü bir katma değer var. Bunların işlenmesi ile birlikte yabancı yatırımcılara tanıttığımız takdirde Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde yatırım merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok kanal konusunu ana gündemimizde tutmalıyız"

MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım ise perakende dünyasında başarılı olmak için fark oluşturmak gerektiğini ifade ederek, "Fark yaratmak için de müşterilerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Onların neler beklediğini anlamamız lazım. Günümüzün tüketicisi ne diyor? 'Ben bir ürünü istediğim yerden, istediğim zaman, istediğim şekilde alırım ve sevkiyatını da yine istediğim şekilde yaparsınız.' Yani çok kanaldan bahsediyor. Çok kanal konusunu artık ana gündemimizde tutmamız ve müşterilerimizin istediği hale getirmek lazım." dedi.