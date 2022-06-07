TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Enflasyona karşı gerekirse büyümeden taviz verilmeli

Duygu GÖKSU

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, küresel boyutta yaşanan salgın ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile global çapta gıda ve lojistik krizi başladığına dikkat çekti.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.

Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz” dedi.

Yol haritasına ihtiyaç var

Ekonomimizin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan şunları söyledi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor. Son 2 yılda Türkiye’de girişimcilik ekosistemi önemli bir ivme kazandı. Ama bizim gelecek için umutlarımızı taze tutabilmek adına yol haritasına ihtiyacımız var. Kalkınmanın ana unsurları insan, bilim ve kurumlardır. İnsanı temel alan konular hayata geçirilmeli. Nitelikli eleman yetiştirip bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda kapsayıcı kuralları hayata geçirmeliyiz.”

Hammadde savaşları başladı

Sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücünün artırılmasının iş dünyası için önemini vurgulayan ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı ise, yatırım ortamındaki daralma ve tedarik zincirinde kırılmaları işaret etti. Karabağlı “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum daha da arttı. Artık hammadde savaşları başladı. Biz ise yatırımların artması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu süreci hızlandırmak ve arz ile talep tarafını bir araya getirmek için bu zirveyi düzenledik. Zirvede finans kuruluşları, finans piyasasının aracı kurumları, kalkınma bankası temsilcileri, sanayici ve iş insanları aramızda. Türk Lirası’nın değer kaybı, yabancıların ülkemize yatırım iştahını da arttırdı. Yabancı sermaye önümüzdeki süreçte akın akın ülkemize gelecektir. Buna hazır olmamız gerek“ dedi.

Cenk Alper: Bırakalım finansman kaynakları bizim peşimizde koşsun

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yatırımcıların finansmanın yanı sıra doğru fikirlere odaklanması gerekliliği üzerinde durdu. Alper “Dünya değişiyor, finansmana sahip olanlar doğru yatırımları arıyorlar. Gerçek doğru fikirleri bulamıyoruz. Dolayısıyla tüm başarı kriterlerimizin değiştiği bir dönem. Gelecek nesil sadece kar eden ve sadece büyümeyi hedefl eyen bir şirkette çalışmak istemiyor. Bugün dünyada herkes doğru fikir peşinde koşuyor. İnsanlar 10 dakika içerisinde, bir fikre 1 milyon dolar koyup koymama kararı veriyor. Dünya, para savaşlarının değil, fikri yakalamanın peşinde. Finansmanın peşinde koşacağız ama iyi fikirler geliştirelim. Bırakalım finansman kaynakları bizim peşimizde koşsun” dedi.