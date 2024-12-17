TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 'fırsatı' gördü: Intermodal taşımacılık güçlendirilmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, derneğin İstanbul'da düzenlediği 'E-Ticaretin Taşıyıcı Gücü: Lojistikle Şekillenen Gelecek' etkinliğinde konuştu.

Son yıllarda gelişen teknolojilerin ve küresel ticaretin Türkiye’yi de bir dönüşüme zorladığını ifade eden Turan, bu dönüşümün aynı zamanda büyük bir potansiyel sunduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte, uluslararası lojistik merkezi haline gelmesi mümkün" diyen TÜSİAD başkanı, en önemli adımlardan birinin intermodal taşımacılığın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Turan şöyle devam etti: "Yani, kara, deniz, demir ve hava taşımacılığının entegre bir şekilde çalıştığı bir sistem. Kamu politika belgelerinde de yer alan, bu hedefe yönelik yapılacak altyapı yatırımları ve mevzuat düzenlemelerinin önceliklendirilmesi, Türkiye'yi lojistikte önemli bir oyuncu yapabilir." yorumunu yaptı."

E-ticaret hacmi katlandı

Bugün dünyada lojistik sektöründeki dijitalleşmenin süreçlerin hızlanmasını ve maliyetlerin düşmesini sağladığının altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"Örneğin, dijital platformlar sayesinde depo yönetiminden, tedarik zinciri takibine kadar, her şey daha şeffaf ve verimli hale geliyor. Türkiye’de de bu tür teknolojilere yapılan yatırımlar hızla artıyor. Sadece 2023'te ülkemizdeki e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre, yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon Türk lirasına ulaştı ve bu büyüme hızla devam ediyor. Aynı dönemde işlem sayısı da bir önceki yıla göre ise yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adede yükselmiştir. Bu da lojistik sektörünü, özellikle hızlı teslimat ve altyapı anlamında yepyeni bir döneme taşıyor. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, yüksek internet erişimi ve coğrafi avantajları, e-ticaret ekosistemimizi hızla geliştiriyor."